Власти Канады эвакуировали свыше 35 тысяч человек из-за лесных пожаров

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В Канаде продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Власти вынуждены были эвакуировать уже более 35 тысяч человек. Огонь уничтожает жилые кварталы и другие постройки. В провинции Британская Колумбия действует режим ЧП.
В результате стихийного бедствия погибли четыре человека, сообщают власти. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо прервал свой отпуск из-за продолжающихся пожаров, которые признаны худшими в истории страны.
Из-за подступающего огня и смога небо в городах окрасилось в кроваво-красный цвет. По официальным оценкам, на данный момент сгорело более 14 миллионов гектаров леса.
Леса в Канаде горят с начала лета – в июне смог добрался до Нью-Йорка. Власти провинции Британская Колумбия зафиксировали более 400 возгораний.
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Артем Путинцев