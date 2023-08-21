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Власти Канады эвакуировали свыше 35 тысяч человек из-за лесных пожаров

21 августа 2023, 00:54

Фото: iStock/Toa55

В Канаде продолжают бушевать масштабные лесные пожары. Власти вынуждены были эвакуировать уже более 35 тысяч человек. Огонь уничтожает жилые кварталы и другие постройки. В провинции Британская Колумбия действует режим ЧП.
В результате стихийного бедствия погибли четыре человека, сообщают власти. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо прервал свой отпуск из-за продолжающихся пожаров, которые признаны худшими в истории страны.

Из-за подступающего огня и смога небо в городах окрасилось в кроваво-красный цвет. По официальным оценкам, на данный момент сгорело более 14 миллионов гектаров леса.


Леса в Канаде горят с начала лета – в июне смог добрался до Нью-Йорка. Власти провинции Британская Колумбия зафиксировали более 400 возгораний.


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#эвакуация
#лесные пожары
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Волонтеры «Лизы Алерт» ищут в Петербурге пропавшую двухлетнюю девочку
21 августа 2023, 00:37

Фото: iStock/Stivog

Двухлетняя девочка пропала в Петербурге. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Оперативные службы и волонтеры уже выехали на север города.
Малышка пропала в воскресенье, 20 августа. По информации «Фонтанки», это произошло около проспекта Маршала Блюхера. По предварительным данным, ребенок проживает вместе с отцом.

Волонтеры «Лизы Алерт» распространили ориентировку с описанием внешности девочки. Согласно ей, она была одета в сиреневую кофту, фиолетовые кроссовки, джинсы и розовую панаму. Рост девочки составляет 96 сантиметров, у неё серо-голубые глаза и русые волосы.

На момент написания материала поиски ребенка продолжаются. Любого из тех, кто видел девочку, попросили обращаться по телефону службы «Лизы Алерт» 8 (800) 700-54-52, или же незамедлительно вызвать экстренные службы.

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#дети
#волонтеры
#санкт-петербург
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СК России: В Саратовской области погибли трое работников насосной станции
21 августа 2023, 00:27

Фото: СУ СК по Саратовской области

Инженер и двое слесарей погибли в результате несчастного случая на канализационной насосной станции в посёлке Горный Краснопартизанского района Саратовской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
«39-летний главный инженер и два слесаря аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет скончались при производстве работ... на канализационной насосной станции», — сказано в сообщении ведомства. По информации следователей, погибшие провалились в колодец.



Следователи уже возбудили уголовное дело по части третьей статьи 143 Уголовного кодекса России — «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сейчас проводятся осмотр места происшествия и опрос свидетелей.

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#саратов
#ск рф
#гибель
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RT: В Воронеже обнаружен очаг сибирской язвы
20 августа 2023, 23:35

Фото: iStock/vchal

Власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. Об этом сообщили представители самой районной администрации в соцсети «ВКонтакте»
Как районные, так и областные власти уже установили границы очага и провели мероприятия по его дезинфекции. Однако, на всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.

Ранее в республиканской инфекционной больнице Тувы отказались лечиться и самовольно ушли из больницы четыре пациента, которых госпитализировали из-за сибирской язвы.

Сибирская язва является заразным заболеванием. Болезнь протекает стремительно: симптомы появляются в течение 6 дней после заражения: начинает болеть горло, появляются язвы на корне языка и миндалинах, начинается лихорадка, рвота. Через 2-4 дня может развиться асцит, а через 2-5 дней наступает шок, приводящий к смерти.

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#воронеж
#чс
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Сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали
20 августа 2023, 20:51

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Крышу склада Wildberries в Электростали повредил сильный ливень. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-ретейлера.
Из-за повреждения крыши в помещение склада проникла вода и затопила около 500 квадратных метров.

Работники были экстренно эвакуированы из здания. Никто не пострадал.

В настоящее время проводятся восстановительные работы. Все товары перевезены в другие части склада. Ущерб, нанесённый ливнем, будет посчитан позднее. Деньги за товары компания вернёт продавцам.

Уточняется, что работа на объекте продолжается: осуществляется приём посылок от продавцов и происходит передача заказов покупателям.

Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве было затоплено футбольное поле незадолго до матча «Спартака» и «Зенита». Удалось быстро ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.

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#склад
#ливень
#ущерб
#электросталь
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В Казани погиб мужчина, участвовавший в спортивном забеге
20 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/WoodysPhotos

37-летний мужчина погиб во время забега «Ночная Казань». Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что во время проведения соревнований мужчина почувствовал недомогание. Работающие на месте медицинские работники оказали первую помощь обратившемуся. Затем его отвезли в больницу, где он скончался.

Организаторы мероприятия выразили свои соболезнования и обещали помочь семье погибшего.

Каждый участник забега «Ночная Казань» перед началом соревнований должен предоставить медицинскую справку, которая покажет, допущен ли спортсмен до участия. Погибший также показал справку, которая разрешала ему приступить к старту.

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#казань
#забег
#гибель
#больница
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Парк «Зарядье» снова работает в штатном режиме
20 августа 2023, 18:33

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Территория парка «Зарядье» в Москве снова открыта для посетителей, сотрудники вернулись на свои рабочие места. Об этом сообщает пресс-служба городского парка.
На территории работали кинологи, которые не обнаружили опасных предметов.

Ранее сообщалось, что парк «Зарядье» закрыт из-за сообщений о неопознанном устройстве на его территории. Все работники и посетители парка были экстренно эвакуированы. Уже было уже третье закрытие «Зарядья» за минувшую неделю. В предыдущие два раза злоумышленники писали на почту парка и требовали крупные суммы денег. Кроме того, они угрожали подрывом «Зарядья» в случае, если деньги не поступят на их счёт.

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#парк
#москва
#эвакуация
#закрытие
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Ливень в Москве затопил стадион перед матчем «Спартака» и «Зенита»
20 августа 2023, 18:23

Фото: iStock/Yuliia Zatula

Прошедший в Москве ливень затопил стадион перед матчем «Спартака» и «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
Уточняется, что в настоящее время службы арены успешно устраняют последствия сильного дождя. Проведению игры ничто не помешает.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), котором сразятся команды «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве 20 августа. Он начнётся в 19:30 мск на стадионе в районе Тушино.  

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, перешедший в французский «Гавр» забил дебютный гол.

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#спартак
#матч
#ливень
#москва
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Парк «Зарядье» в третий раз за эту неделю закрыли из-за сообщения о минировании
20 августа 2023, 17:57

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Парк «Зарядье» в Москве временно закрыли из-за информации о неопознанном объекте на территории. Об этом говорится на сайте парка.
Уточняется, что все сотрудники и посетители городского парка эвакуированы.

На месте работает кинологическая служба.

Ранее сообщалось, что на этой неделе парк дважды закрывали из-за риска взрыва. Это произошло 15 и 16 августа. На электронную почту «Зарядья» поступали сообщения о минировании. Злоумышленники просили крупную сумму денег, более 600 тысяч рублей. Также они заявили, что в случае, если они не получат назначенную сумму, парк будет взорван. В ходе проведённых исследований территории выяснилось, что никаких взрывных устройств заложено не было. 

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#москва
#эвакуация
#парк
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В результате урагана, обрушившего деревья в Калужской области, погибли мужчина и маленькая девочка
20 августа 2023, 16:07

Фото: iStock/FotoDuets

На базе отдыха в Калужской области из-за сильного ветра упало несколько деревьев. В результате этого погибли 49-летний мужчина и 6-летняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Ещё четыре человека доставлены в больницу.

Следственный комитет Российской федерации по Калужской области проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о небезопасном оказании услуг, повлекшем гибель двух человек.

По предварительным данным, деревья начали падать на палатки, которые были установлены участниками слёта байкеров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в результате ДТП под Уфой погибли четыре человека. Водитель легкового автомобиля уснул за рулём и врезался в грузовик. Все пассажиры «легковушки», включая водителя, погибли. Водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.

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#происшествие
#смерть
#следственный комитет
#деревья
#уголовное
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