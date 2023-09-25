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Власти Карабаха назвали количество пострадавших при взрыве на заправке

25 сентября 2023, 23:47
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Власти Нагорного Карабаха заявили о более чем 200 пострадавших при взрыве на складе с топливом на заправке Степанакерта. В этой ситуации в регионе не хватает медучреждений, чтобы помощь могли получить все.
«Число пострадавших при взрыве на складе топлива превышает 200 человек. Состояние здоровья большинства людей тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно.

Санитарная авиация должна немедленно прибыть в республику, чтобы спасти жизни людей», — написал в соцсети X (бывший Twitter) уполномоченный по правам человека в Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян.

Как сообщила позже пресс-служба армянского Минздрава, погода не позволяет доставить пострадавших от взрыва из Карабаха в Армению, однако «ведется активная работа по организации транспортировки раненых на вертолете».

Напомним, что взрыв произошел вечером 25 сентября вблизи автомобильной трассы Степанакерт — Аскеран. Как уточнила депутат парламента НКР Метаксе Акопян, на заправке, где произошел взрыв, выдавали бензин людям, выезжающим в Армению. Причины взрыва не называются.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции стало пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод армянских войск с территории региона.


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#взрыв
#азс
#пострадавшие
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СК: Отец, убивший сыновей в Омской области, ранее угрожал им и избивал супругу
25 сентября 2023, 23:09

Фото: iStock/blinow61

В Омской области мужчина, убивший брата жены и своих сыновей, до этого избивал супругу и угрожал своей семье убийством. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по региону.
Убийство произошло в селе Любино 24 сентября. 36-летний местный житель поссорился с супругой, настаивающей на разводе. В ходе конфликта он застрелил из охотничьего ружья двух своих сыновей трёх и пяти лет, 27-летнего брата жены, после чего покончил с собой. Его 30-летняя жена и дети в возрасте одного и семи лет смогли скрыться. Расследование дела контролирует лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В ходе следственных действий выяснилось, что июле 2021 года мужчина уже совершал противоправные действия в отношении одного из сыновей. После ссоры с женой он вывез ребёнка в лес, где угрожал ему ружьём.

«За данное правонарушение 30 июля 2021 года он был привлечен к административной ответственности по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», однако сотрудниками органов системы профилактики не были приняты необходимые дополнительные меры профилактического характера», — проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, супруга рассказал, что он неоднократно избивал её на почве ревности, в связи с чем она решила подать на развод.

Мужчину в сентябре 2022 года сняли с профилактического учета за примерное поведение, вернув изъятое ружье.

«Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного «халатность», — добавили в региональном СУСК.

В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства происшествия. Виновные должностные лица устанавливаются.

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#бастрыкин
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Минобороны: Российские ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Курской областью
25 сентября 2023, 23:02

Фото: iStock/Daria_Nipot

В Курской области сбили два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России. Ранее о том, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны, написал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее Минобороны рассказало о том, что вечером 25 сентября средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.

Кроме того,в российском военном ведомстве сообщили, что сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты сразу четыре беспилотника вооружённых сил Украины.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#пво
#минобороны рф
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Сириец убил россиянку в турецком городе Эрзурум
Hürriyet: россиянку убили осколком стекла в Турции
25 сентября 2023, 19:58

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Россиянка погибла в Турции от ножевых ранений, которые возможно нанёс её молодой человек из Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Происшествие случилось 20 сентября в турецком городе Эрзурум. 32-летняя гражданка России Анастасия Емельянова более полугода назад познакомилась в интернете с 29-летним сирийцем Низаром А., который работает баристой в кофейне. 

Уточняется, что Низар А. обратился к соседям своей девушки, которые вызвали скорую и полицию. После обследования девушки была констатирована смерть.

Самого Низара А. задержала полиция. По показаниям соседей Емельяновой, мужчина никогда ранее не приходил к ней, а арендодатель её квартиры заявил, что девушка снимала жильё только для себя.

После проведённого допроса выяснилось, что мужчина нанёс девушке ранения осколком стекла. Это произошло из-за вспыхнувшей между ними ссоры. Низар А. Не сразу признал свою вину, долго утверждая, что девушка якобы случайно порезалась. 

Теперь уроженцу Сирии нужно будет представить перед судом, который выдвинет наказание.

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#убийство
#россия
#турция
#сирия
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Российский актёр Артём Ткаченко стал жертвой мошенников
РИА Новости: актёр Ткаченко перевёл мошенникам 25 млн рублей
25 сентября 2023, 19:43

Фото: iStock/PUGUN SJ

Российский актёр Артём Ткаченко стал жертвой мошенников, вложив крупную сумму в криптобизнес. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что 24 сентября Ткаченко подал заявление в полицию, в котором сообщил, что передал 25 млн рублей своему партнёру по бизнесу. Но в ответ не получил ожидаемых выплат, поэтому подозревает, что стал жертвой мошенников.

В пресс-службе МВД заявили, что в настоящее время по этому делу проводится проверка. После уточнения всех обстоятельств случившегося будет принято решение в соответствии в законом РФ.

Уточняется, что Ткаченко потерял 200 тыс долларов и шесть миллионов рублей. Он вложил эти деньги в криптобизнес.

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#мошенники
#актёр
#криптовалюта
#бизнес
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В Нагорном Карабахе на заправке прогремел взрыв
25 сентября 2023, 18:51

Фото: istock / Leonid Ikan

Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции в городе Степанакерт. По предварительным данным, взорвался резервуар с бензином.
Информацию сообщает Sputnik Армения со ссылкой на депутата Национального собрания Арцаха Метаксе Акопян. Количество пострадавших не уточняется. Местные жители сообщили, что на заправке в момент взрыва находилось много людей, которые хотели заправиться, чтобы покинуть территорию Нагорного Карабаха.

Пострадавших отправили в больницу с многочисленными ожогами. Подробности происшествия выясняются. 

Напомним, что 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции стало пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод армянских войск с региона.

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#жители
#взрыв
#азс
#бензин
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Подмосковные спасатели сняли с дерева просидевшую там двое суток кошку
25 сентября 2023, 18:28

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли кошке, которая двое суток не могла спуститься с дерева. Инцидент произошёл в селе Осташево Волоколамского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители многоквартирного дома. Они попросили спасти животное, которое 48 часов просидело на высокой лиственнице без еды и воды. Жильцы пытались приманить пленницу лакомствами, но безуспешно.
 
Прибывшие на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы с помощью трёхколенной лестницы поднялись наверх, сняли испуганную кошку с дерева и передали жителям. Те поблагодарили специалистов за помощь.

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#мособлпожспас
#спасатели
#животные
#кошка
#волоколамск
#подмосковье
#московская область
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За выходные в Подмосковье ликвидировали 12 лесных пожаров
25 сентября 2023, 16:59

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Причиной возникновения такого количества пожаров на территории лесов Московской области стало неосторожное обращение людей с огнём.

«С 22 по 24 сентября информация о большей части пожаров в Виноградовском, Дмитровском, Подольском лесничествах и лесничестве „Русский лес“ поступила от местного населения, часть пожаров (Истринском, Луховицком и Шатурском лесничествах была зафиксирована с помощью системы видеомониторинга Комитета лесного хозяйства Московской области. Самые крупные возгорания были обнаружены сотрудниками лесной охраны в ходе наземного патрулирования на территории Звенигородского лесничества (1,9 га) в километре от деревни Новый городок Одинцовского городского округа и летчиком-наблюдателем в 4 километрах от деревни Новониколаевка Орехово-Зуевского городского округа на территории Орехово-Зуевского лесничества», — рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Для оперативного тушения пожаров было задействовано 103 сотрудника пожарных служб и 49 единиц спецтехники.

Оперативное тушение пожаров устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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Три лесных пожара ликвидированы в Подмосковье в прошлую субботу.
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#пожар
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#комитет лесного хозяйства мо
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Футболист «Спартака» Промес хотел помочь друзьям, а устроил скандал в отделении полиции
Mash: футболист Промес устроил скандал в отделении полиции в Москве
25 сентября 2023, 16:34

Фото: iStock/blinow61

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес устроил скандал в одном из отделении полиции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что футболист прибыл в полицию после того как узнал о задержании своих друзей. Он собирался оказать им помощь, чтобы как можно быстрее освободить их. Но, вместо того чтобы решить проблему мирным путём, Промес устроил скандал, возмущался и выдвигал претензии сотрудникам полиции. 

При этом, друзья футболиста были задержаны по подозрению в наркотическом опьянении.

Кроме того, имеется информация о том, что на родине игрока «Спартака», в Нидерландах, на него заведено уголовное дело из-за того, что он пырнул ножом своего двоюродного брата. По возвращении домой его ждёт заключение под стражу на полтора года, поэтому Промес пока не собирается покидать Россию.

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#спартак
#футбол
#полиция
#скандал
#дебошир
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Убийцу студентки в Калужской области осудили спустя 18 лет
СК РФ: мужчину осудили за убийство студентки, которое он совершил в 2005 году
25 сентября 2023, 16:14

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Калужской области спустя 18 лет осудили мужчину, который изнасиловал и убил студентку. Об этом сообщает региональный СУСК России.
В ночь на 25 июля 2005 года в городе Тарусы Калужской области 40-летний мужчина напал на 19-летнюю студентку. Он нанёс ей ножевые ранения и украл мобильный телефон. На следующее утро тело девушки было обнаружено прохожими. Рядом с ней находилась бутылка с отпечатками убийцы.

Найти виновника этого происшествия удалось лишь в 2020 году. Ни разу не судимый уроженец Ставропольского края в 2005 году работал в Тарусе, а отпечатки пальцев на найденной тогда бутылке совпали с его отпечатками. Кроме того, удалось подтвердить факт использования мужчиной украденного телефона девушки. 

В отношении 58-летнего мужчины было заведено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Он будет отбывать своё наказание в колонии строгого режима.

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#убийство
#колония
#уголовное дело
#ск рф
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