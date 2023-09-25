Власти Карабаха назвали количество пострадавших при взрыве на заправке

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«Число пострадавших при взрыве на складе топлива превышает 200 человек. Состояние здоровья большинства людей тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно.
Санитарная авиация должна немедленно прибыть в республику, чтобы спасти жизни людей», — написал в соцсети X (бывший Twitter) уполномоченный по правам человека в Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян.
Напомним, что взрыв произошел вечером 25 сентября вблизи автомобильной трассы Степанакерт — Аскеран. Как уточнила депутат парламента НКР Метаксе Акопян, на заправке, где произошел взрыв, выдавали бензин людям, выезжающим в Армению. Причины взрыва не называются.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции стало пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод армянских войск с территории региона.
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