Власти Красногорска помогут жителям, у которых из-за ЧП с беспилотником пострадало имущество

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Жителям Красногорска, квартиры которых пострадали в результате происшествия с беспилотником, окажут всю необходимую помощь. В округе создан штаб по ликвидации последствий ЧП, зявил глава муниципалитета Дмитрий Волков.
«Сегодня ночью система ПВО перехватила в Павшинской пойме беспилотник. Нахожусь на месте. Самое главное – пострадавших нет. Дом 10 на Красногорском бульваре получил небольшие повреждения кровли. Выбиты стёкла на нескольких этажах. Создан оперштаб по ликвидации последствий происшествия. Работают экстренные оперативные службы. Жителям окажем всю необходимую помощь», – написал Волков в своём Telegram-канале.Он добавил, что жители могут обращаться по телефонам дежурной службы: 8(495) 563-79-32 и 8(925) 245-01-12.
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Лора Луганская