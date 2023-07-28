Власти назвали причину взрыва в Таганроге

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета.
По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.
Глава региона также сообщил, что в настоящее время уточняется информация о нанесенном ущербе.
Взрыв произошел возле кафе «Чехов сад». На месте происшествия образовалась глубокая воронка. Ударной волной выбило стекла в зданиях, расположенных недалеко от эпицентра взрыва.
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Глава региона также сообщил, что в настоящее время уточняется информация о нанесенном ущербе.
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Анастасия Крестьянова