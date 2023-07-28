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Власти назвали причину взрыва в Таганроге

Голубев: В центре Таганрога взорвалась предположительно ракета
28 июля 2023, 16:51

Фото: iStock/RamonCast

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета.
По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.

Глава региона также сообщил, что в настоящее время уточняется информация о нанесенном ущербе.


Взрыв произошел возле кафе «Чехов сад». На месте происшествия образовалась глубокая воронка. Ударной волной выбило стекла в зданиях, расположенных недалеко от эпицентра взрыва.

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Ростовский губернатор раскрыл подробности взрыва в Таганроге
Ростовский губернатор Голубев: эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей
28 июля 2023, 17:14

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.
«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки», - уточнил Голубев. 

Также, по его словам, выбило рамы в окнах и балконах соседнего многоквартирного  дома. Таким образом, в результате происшествия девять человек были госпитализированы в средней и легкой степени тяжести.

Днем 28 июля Голубев на форуме «Россия – Африка» заявил, что система противовоздушной обороны надёжно защищает регион от вражеских ракет. По его словам, система противовоздушной обороны в регионе работает надёжно. Он объяснил, что уже были сбиты вражеские ракеты.

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Власти назвали причину взрыва в Таганроге

На месте взрыва в Таганроге обнаружены осколки от снаряда

В результате взрыва в Таганроге пострадали люди

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#дома
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В Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе
Хинштейн: На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел теракт
28 июля 2023, 16:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство. 

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время, прибывшие на место оперативные службы, устанавливают вид взрывного устройства и лиц, причастных к совершению преступления. 

Прежде сообщалось о взрыве в Таганроге, причиной которого, могла стать ракета. 
 
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На месте взрыва в Таганроге обнаружены осколки от снаряда

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#пожар
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На месте взрыва в Таганроге обнаружены осколки от снаряда
28 июля 2023, 16:45

Фото: iStock/vmargineanu

В Таганроге недалеко от места взрыва обнаружены осколки, предположительно, от разорвавшегося снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы также делятся фотографиями найденных на месте происшествия мелких поражающих элементов.

На данный момент известно о 15 пострадавших, девять из них забрали бригады скорой помощи. Остальным медицинскую помощь оказали на месте. При этом один человек пока считается пропавшим без вести. Ведутся его поиски. Спасатели продолжают разбор завалов, местные жители также оказывают им помощь.

Напомним, взрыв в Таганроге произошел около 16 часов вечера. Взрыв произошел возле кафе «Чехов сад», по предварительным данным, взорвалась ракета.

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В результате взрыва в Таганроге пострадали люди

Власти назвали причину взрыва в Таганроге
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#человек
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Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось
SHOT: Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось до 12
28 июля 2023, 16:40

Фото: iStock/maxim4e4ek

По информации портала, на месте взрыва обнаружены осколки от неизвестного снаряда. В результате ЧП образовалась воронка 5*5 метров. Число пострадавших увеличилось до 12, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Прежде сообщалось о трех пострадавших, однако, медицинская помощь понадобилась еще 9 людям. Причина взрыва в настоящее время не названа. Экстренные службы работают на месте происшествия. ​

Власти региона не комментировали произошедшее. 

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#помощь
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#происшествия
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В результате взрыва в Таганроге пострадали люди
SHOT: При взрыве в Таганроге пострадали три человека
28 июля 2023, 16:29

Фото: iStock/Ivan Murauyou

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 3 человека, у всех осколочные ранения. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, на месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 метров. Также сообщается, что под завалам могут находиться люди.

На место происшествия прибыли оперативные службы. 

Уточняется, что инцидент произошел около ресторана "Чехов Сад" в Таганроге. Причина взрыва выясняется. 


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#люди
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Мощный взрыв прогремел в Таганроге
SHOT: В Таганроге местные жители сообщают о сильном взрыве
28 июля 2023, 16:15

Фото: iStock/Leonid Ikan

Местные жители сообщили о взрыве в центре Таганрога, у близлежащих домов выбило окна, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Власти в настоящее время информацию не прокомментировали.

На место происшествия направлены экстренные службы. Сведений о пострадавших в результате происшествия нет. 

Также сообщается, что взрыва было два. 

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В Москве задержали иностранца, изнасиловавшего женщину возле магазина
СК: В Москве задержали уроженца Таджикистана за изнасилование женщины на улице
28 июля 2023, 15:42

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Москве задержали уроженца Таджикистана, который надругался над женщиной на шоссе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По информации ведомства, 25 июля 43-летний подозреваемый напал на незнакомую ему 41-летнюю женщину.  

Все произошло на Открытом шоссе, неподалеку от магазина. Насильник набросился на случайную прохожую и надругался над ней.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», сейчас решается вопрос об аресте иностранца.

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В столичном районе Бибирево неизвестный в балаклаве с ножом гонялся людьми
28 июля 2023, 15:26

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве в Районе Бибирево неизвестный мужчина в балаклаве, вооружившись ножом, гонялся за жителями одного из многоквартирных домой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, вечером 27 июля мужчина с ножом подошел к компании молодых людей, отдыхавших на детской площадке, и начали угрожать им «всех перерезать». Лицо его было скрыто балаклавой.

Люди смогли убежать и спрятаться в подъезде. Нападавший разбил стекло, но проникнуть внутрь так и не смог. Тогда он просто скрылся в неизвестном направлении. Сейчас мужчину ищут сотрудники полиции. Также выясняется его личность.

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Украинский солдат обстрелял автомобиль на блокпосту и ранил женщину
Украинский военный расстрелял машину на блокпосту за отказ остановиться
28 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/Akintevs

В поселке Новониколаевка Запорожской области украинский военнослужащий обстрелял машину на блокпосту, сообщает Страна.ua.
Инцидент произошел 27 июля. Военные сигнализировали водителю об остановке, однако, делать он это отказался, а также проехался по ноге одного из служащих. Тогда один из украинцев открыл по автомобилю огонь.  

Как выяснилось позже, за рулем автомобиля находился украинский военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения. Ранения получила его пассажирка, о степени тяжести травм и нынешнем состоянии женщины ничего не сообщается.  

В отношении военного, который произвел несколько выстрелов в машину, проводится проверка. 

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