Власти назвали причину взрыва в турецком порту Дериндже

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Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной ЧП в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно.
По предварительным данным, во время погрузки зерна на корабль, произошло сжатие зерновой пыли, что спровоцировало взрыв. Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до десяти человек.
Эпицентр взрыва находился в одном из бункеров с зерном.
Всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
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Эпицентр взрыва находился в одном из бункеров с зерном.
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Анастасия Крестьянова