Власти Ростовской области: На водоводе в Зернограде была не диверсия, а коммунальная авария

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Власти Ростовской области опровергли информацию о диверсии на водоводе в городе Зерноград, которую распространила тамошний мэр Ирина Полищук. Замминистра региональной политики региона Сергей Тюрин заявил, что на участке между двумя насосными станциями произошел прорыв трубы, однако подача воды в город при этом не прекращалась, а сейчас коммунальная авария уже устранена.
Ранее глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук в своём Telegram-канале сообщила, что «неизвестные специально повредили водопроводные трубы техникой. Специалисты ЖКХ <...> провели необходимые обследования, в результате которых выяснилось, что это действительно была диверсия, а не простой прорыв воды».
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Артем Путинцев