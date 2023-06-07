Власти сообщили об угрозе заражения после разрушения Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
После ЧП на ГЭС в Новой Каховке размытым оказалось одно из кладбищ, поэтому существует угроза заражения
Об рассказал глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.
Из-за разрушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции размытом оказалось одно из кладбищ. Есть угроза заражения населения, пишет «Газета. Ру». На месте ЧП работают сотрудники МЧС и другие службы. Взяты образцы воды на пробу, химанализ пока соответствует нормам. Бактериологический анализ будет готов не раньше чем через сутки. Исследуют также артезианские скважины.
6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, которая находится в районе Новой Каховки. Населенные пункты, в том числе Херсон и Новую Каховку, затапливает водой.
Ранее сообщалось, что Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Любой честный человек, когда изучит все доказательства, сможет признать, что виновником разрушения Каховской ГЭС оказалась Украина. Об этом заявил экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, нельзя считать подрыв ГЭС выгодным для украинской стороны. Однако, несмотря на это, случившееся все же в большей степени вредит именно РФ.
Из-за разрушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции размытом оказалось одно из кладбищ. Есть угроза заражения населения, пишет «Газета. Ру». На месте ЧП работают сотрудники МЧС и другие службы. Взяты образцы воды на пробу, химанализ пока соответствует нормам. Бактериологический анализ будет готов не раньше чем через сутки. Исследуют также артезианские скважины.
Ранее сообщалось, что Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Любой честный человек, когда изучит все доказательства, сможет признать, что виновником разрушения Каховской ГЭС оказалась Украина. Об этом заявил экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. По его словам, нельзя считать подрыв ГЭС выгодным для украинской стороны. Однако, несмотря на это, случившееся все же в большей степени вредит именно РФ.
Мария Фирсова