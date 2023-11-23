Власти США считают взрыв на границе с Канадой результатом аварии

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По информации телеканала CBS News, администрация США склоняется к рассмотрению взрыва на американо-канадской границе как результат автомобильной аварии, хотя полная картина происшествия пока не установлена.
Один из высокопоставленных представителей администрации описал инцидент как «ужасную аварию». Важно отметить, что подробности произошедшего еще предстоит выяснить.
Очевидцы предполагаемого взрыва сообщают, что автомобиль, который его устроил, двигался на большой скорости со стороны США и столкнулся с ограждением, предположительно, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем.
Несмотря на предварительные данные о двух погибших в результате инцидента на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, местные СМИ, ссылаясь на неназванные источники в правоохранительных органах, не рассматривают это как теракт.
Газета Washington Post, ссылаясь на два своих источника, заявляет, что на данный момент власти не обнаружили признаков терроризма, однако их точка зрения может измениться по мере развития расследования.
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Очевидцы предполагаемого взрыва сообщают, что автомобиль, который его устроил, двигался на большой скорости со стороны США и столкнулся с ограждением, предположительно, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем.
Газета Washington Post, ссылаясь на два своих источника, заявляет, что на данный момент власти не обнаружили признаков терроризма, однако их точка зрения может измениться по мере развития расследования.
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Артем Кузьмин