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«Вмешались посторонние»: в РЖД назвали причины схода 19 вагонов с рельсов под Рязанью

В Рязанской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за «вмешательства посторонних»
11 ноября 2023, 12:33
Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Причина схода 19 вагон состава с рельсов в Рязанской области — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Отмечается, что для разбора завалов привлекли больше 250 железнодорожников. В ближайшее время на помощь ожидаются ещё пятьдесят.

На месте происшествия работают кинологи. Повреждённое полотно грузят на тепловозы.


Напомним, 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.

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План «Перехват» объявлен в Рязани после схода с рельсов грузового состава
11 ноября 2023, 12:45

Фото: istockphoto/Diyana Georgieva

Полицейские Рязани разыскивают возможных организаторов диверсии на железной дороге, в результате которой 19 вагонов грузового состава сошли с рельсов. В городе объявлен план «Перехват».
Как сообщает телеграм-канал Mash, территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют железнодорожные пути на предмет наличия других самодельных взрывных устройств. Также работают кинологи с собаками. По результатам проведенной проверки региональное Следственное управления СК России назвало причиной аварии вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта.

Сразу после катастрофы можно было предположить, что железнодорожные пути перед составом были взорваны. Об этом говорили пробитые лобовые стела в окнах кабины машиниста локомотива. В настоящее время для устранения последствий аварии к месту событий направлены два дополнительных восстановительных поезда. В разборе завалов задействованы более 300 рабочих.

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В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов
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Сосед-педофил напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки
11 ноября 2023, 12:19

Фото: iStock/SB Arts Media

Сосед-педофил напал на восьмилетнюю девочку в лифте подмосковной многоэтажки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что инцидент произошел в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Девочка ехала на занятия в музыкальную школу, спустя время после того, как она зашла в лифт, к ней присоединился неизвестный мужчина. Как только двери лифта закрылись, извращенец набросился на второклассницу, схватил её за ягодицы и стал целовать лицо.

На первом этаже пострадавшей девочке удалось вырваться, в ужасе она выбежала на улицу. Возвращаться домой ребенок не решился, поэтому добежал до музыкальной школы и оттуда позвонил родителям и всё рассказал. Они вызвали полицию.

Отмечается, что педофила задержали спустя несколько часов. Преступником оказался 42-летний мужчина, который проживает в этом же подъезде. Как стало известно, ранее он был многократно судим за кражу. Ему грозит 20 лет тюремного срока.

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Прокуратура проводит проверку из-за схода вагонов с минудобрениями под Рязанью

В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов

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Прокуратура проводит проверку из-за схода вагонов с минудобрениями под Рязанью
11 ноября 2023, 10:42

Фото: iStock/vladans

Сотрудниками прокуратуры организована проверка по факту схода вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Для координации действий контролирующих и следственных органов на место происшествия выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров.

Напомним, 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.

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#травмы
#инцидент
#происшествия
#прокуратура
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В Рязанской области сошли с рельсов 19 грузовых вагонов
11 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/denisgo

19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог.
Отмечается, что инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.

Ранее сообщалось, что в деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. При обрушении моста под Подольском пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём рухнувшей в дыру «Шкоды». 

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#спасатели
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#происшествия
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На российском пороховом заводе произошел пожар
На пороховом заводе в Котовске Тамбовской области произошел мощный пожар
11 ноября 2023, 03:08

Фото: iStock/Distortion Media

В ночь на субботу, 11 ноября, в Котовске Тамбовской области произошел мощный пожар на пороховом заводе, сообщает информационный канал Mash в Telegram.
Местные жители отметили, что перед взрывом был слышен взрыв.

Согласно данным канала, спустя полтора часа с момента возникновения, пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила примерно 300 метров. Причины произошедшего на данный момент уточняются, и обстоятельства инцидента выясняются. Информации о пострадавших нет.

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В Коломне из-за атаки БПЛА выбило стекла в доме
11 ноября 2023, 00:55

Фото: iStock/vadimrysev

В Коломне произошел взрыв в результате налета беспилотного летательного аппарата, сообщает телеграм-канал «112».
Экстренные службы направлены на место происшествия. По текущей информации, ни Министерство обороны, ни местные власти пока не предоставили комментарии по этому поводу.

В результате прилета беспилотника в Коломне было повреждено одно здание, включая выбитый стекла. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также в телеграм-канал Baza отмечает, что сбитый над Коломной беспилотник предпринимал попытку атаки на конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте.

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Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области
Массовая драка произошла на турнире по MMA Fight Nights в Московской области
11 ноября 2023, 00:19

Фото: istockphoto/globalmoments

На турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights в Москве произошла стыка, которая обернулась массовой потасовкой в зрительном зале Live Arena.
По информации ТАСС, столкнулись глава лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Ситуацию усложнило вмешательство зрителей, что вынудило охрану и ОМОН принять меры для восстановления порядка.

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Суд в Москве арестовал бывших следователей СК по делу IT-компании Merlion
10 ноября 2023, 22:06

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Басманный суд Москвы арестовал бывших высокопоставленных следователей СК по делу IT-компании Merlion, с которого они могли получить взятку в особо крупном размере, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, в январе 2023 года Следственный комитет начал расследование скандального дела о попытке посадить обвинить в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Предполагается, что исполнители схемы должны были получить взятку в размере 15 миллиардов рублей.

Сегодня силовики задержали бывшего руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя - бывшего следователя Андрея Жерютина.

Фигурантов дела обвиняют в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств,  незаконном задержании или заключение под стражу, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

Ближайшие три месяца все трое проведут в СИЗО.

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Два человека пострадали в давке в очереди за билетами в Большой театр в Москве
10 ноября 2023, 21:35

Фото: iStock/SergeyIT

В Москва два человека пострадали в давке за билетами в Большой театр, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, огромная толпа собралась на Театральной площади, чтобы успеть купить билеты на новогоднее представление «Щелкунчик». Судя по опубликованном в сети фотографиям, обезумевшую толпу пришлось контролировать с помощью специальных ограждений сотрудникам правоохранительных органов.

В результате, как минимум два человека пострадали в давке и были госпитализированы в больницу. При этом, о характере и степени тяжести их травм пока что ничего не сообщается.

Ранее на видеокамеры московского ломбарда попал момент, в который его грабит вооруженная пистолетом девушка.

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