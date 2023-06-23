ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса «Титана» после его погружения

Фото: iStock/Razvan25
WSJ: Секретная система ВМС США засекла звук взрыва батискафа «Титан» после его пропажи в Атлантическом океане
ВМС США зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа «Титан» при помощи специальных микрофонов спустя несколько часов после его погружения к останкам «Титаника». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя американских военно-морских сил.
Отмечается, что военные эксперты на тот момент не могли быть уверены в источнике звука, однако «информация была доведена до руководства поисково-спасательной операции».
Ранее «Радио 1» сообщало, что береговая охрана США подтвердила гибель всех членов экипажа батискафа «Титан». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией, или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился «Титан» в момент потери связи», — цитирует издание слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что береговая охрана США подтвердила гибель всех членов экипажа батискафа «Титан». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян