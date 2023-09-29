ВНИИ ГОЧС: На Курилах ввели оранжевый уровень опасности для авиации

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Из-за высокой вулканической активности вулканам Эбеко на Курилах и Шивелуч в Камчатском крае присвоен оранжевый уровень авиационной опасности.
«В Дальневосточном федеральном округе вновь фиксируется вулканическая активность. Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоен оранжевый уровень авиационной опасности», — сообщается на сайте Всероссийского научного-исследовательского институтг по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Филиал РАН ранее информировал, что у побережья Курильских островов в пятницу, 29 сентября, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Предварительно, жертв и разрушений нет.
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