Во Флориде акула напала на сёрфера

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22-летнего испанского туриста, который планировал покататься на сёрфе во Флориде, укусила акула.
EssentiallySports пишет, что парень прибыл в Нью-Смирна-Бич из Овьедо, но его отпуск обернулся кошмаром из-за нападения акулы.
Во время инцидента парень находился возле причала, но акула увидела его и укусила за щиколотку.
Сёрфера госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.
Ранее пляж Паталавака на испанском острове Гран-Канария временно закрыли из-за находящихся у берега трех акул. Об этом сообщает газета El Periodico.
По данным газеты, акула-молот и два ее детеныша не несут опасности для людей. Отмечается, что пляж был закрыт для обеспечения безопасности акул. Сообщается, что пляж остается закрытым для отдыхающих с прошлого четверга. Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы определить, когда можно будет вновь открыть пляж.
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Во время инцидента парень находился возле причала, но акула увидела его и укусила за щиколотку.
Ранее пляж Паталавака на испанском острове Гран-Канария временно закрыли из-за находящихся у берега трех акул. Об этом сообщает газета El Periodico.
По данным газеты, акула-молот и два ее детеныша не несут опасности для людей. Отмечается, что пляж был закрыт для обеспечения безопасности акул. Сообщается, что пляж остается закрытым для отдыхающих с прошлого четверга. Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы определить, когда можно будет вновь открыть пляж.
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Мария Фирсова