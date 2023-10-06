Во Флориде американец спас туристку от насильника, и сам изнасиловал её

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В США мужчина спас туристку от насильника и надругался над ней в тот же вечер.
Издание Miami Herald пишет, что инцидент случился в городе Ки-Уэст в сентябре 2021 года. 34-летняя туристка встретила в баре 32-летнего Хорхе Кальдерона Нуньеса. Она села к нему в машину. Потом, почувствовав неладное, попыталась сбежать, но мужчина повалил её на землю и хотел изнасиловать.
Акт длился несколько минут, но преступника спугнул другой мужчина, 39-летний Керри Кэлвин Гасаг. Спаситель предложил туристке подвезти её, а по дороге уточнил, не хочет ли она заняться с ним сексом. Женщина категорически отказалась, тогда мужчина решил взять её силой.
Сейчас Нуньес содержится в окружной тюрьме. У него есть право на освобождение под залог в 225 тысяч долларов (22,5 млн рублей). Суд приговорил накануне Гасага к 10 годам тюремного заключения с последующими 5 годами условного срока.
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Акт длился несколько минут, но преступника спугнул другой мужчина, 39-летний Керри Кэлвин Гасаг. Спаситель предложил туристке подвезти её, а по дороге уточнил, не хочет ли она заняться с ним сексом. Женщина категорически отказалась, тогда мужчина решил взять её силой.
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Мария Фирсова