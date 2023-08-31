Во Флориде из-за наводнения появились патогены, которые вызывают потерю конечностей

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Употребление продуктов, которые содержат бактерии, может привести к сепсису или смерти. Инфекция может оказаться в организме человека через открытую рану. Заразившимся необходима интенсивная терапия или ампутация конечностей. Статистика утверждает, что 1 из 5 случаев заражения заканчивается летальным исходом.
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