Во Флориде самолет рухнул в болото с аллигаторами и питонами

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Раненный пилот 8 часов находился в болоте с аллигаторами и питонами.
РЕН ТВ пишет, что после падения самолета пилот выбрался на крыло судна, и там стал ждать помощи. Он не мог передвигаться самостоятельно из-за открытого перелома ноги. Чтобы остановить кровотечение, он наложил себе жгут.
Но кошмар закончился. Сегодня утром за пострадавшим прилетел вертолет. С помощью троса пилота подняли на борт. К этому моменту самолёт почти полностью оказался под воду. Летчик госпитализирован.
Ранее в Таиланде питон заполз в дом и съел редкой породы кошку. хозяйка кошки Чонисара Руджинатх утром услышала шум в комнате маленького племянника. Она решила, что упал потолочный вентилятор. Женщина вошла в комнату и увидела дыру в потолке. Ей стало ясно, что в комнате может находиться змея.
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Но кошмар закончился. Сегодня утром за пострадавшим прилетел вертолет. С помощью троса пилота подняли на борт. К этому моменту самолёт почти полностью оказался под воду. Летчик госпитализирован.
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Мария Фирсова