Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека

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В американском штате Флорида был обнаружен четырехметровый аллигатор, у которого в пасти находился труп погибшей женщины. После обнаружения, животное было гуманно убито. Как сообщает CNN со ссылкой на очевидца, он заметил аллигатора с «человеческим торсом» в его пасти.
«Сотрудники полиции произвели гуманное уничтожение самца аллигатора, который был длиной 13 футов и 8,5 дюйма, и извлекли из него останки погибшего взрослого человека», — сообщили представители полиции.Управление шерифа округа Пинеллас пока не раскрывает причины смерти 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки были обнаружены в канале после уничтожения аллигатора.
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Артем Кузьмин