Во Франции 45 тысяч полицейских выйдут на улицы страны для охраны порядка

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Французское МВД выведет на улицы 45 тысяч полицейских этой ночью
Об этом сообщает телеканал BFM, со ссылкой на министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена.
Такое решение было принято на совещании по вопросам безопасности.
Предполагается, что данное количество силовиков на улице будет эффективно в борьбе с беспорядками, которые бушуют во Франции.
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Мария Фирсова