Во Франции 7 человек получили ранения после нападения неизвестного с ножом

Фотобанк Московской области
Нападение произошло во французском Анси
France Presse пишет, что 7 человек ранены, 6 из них дети, после нападения мужчины с ножом.
Двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападение произошло примерно в 09:45 (10:45 мск) в парке рядом с озером Анси.
Нападавший задержан.
Ранее сообщалось, что в Таиланде задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина. Telegram-канал Shot пишет, что 49-летнего Артура Легая, гражданина Казахстана, задержали рядом с билетной кассой в международном аэропорту Пхукета. Он пытался улететь из Таиланда.
Двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападение произошло примерно в 09:45 (10:45 мск) в парке рядом с озером Анси.
Ранее сообщалось, что в Таиланде задержан подозреваемый в покушении на убийство россиянина. Telegram-канал Shot пишет, что 49-летнего Артура Легая, гражданина Казахстана, задержали рядом с билетной кассой в международном аэропорту Пхукета. Он пытался улететь из Таиланда.
Мария Фирсова