Во Франции мужчина накачивал жену успокоительными, чтобы её насиловали другие мужчины

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Baza пишет, что полиция задержала уже 51 подозреваемого — процесс над ними может стать историческим
Пенсионера из Прованса заподозрили в скрытой съёмке женщин в раздевалке. Полиция пришла к нему домой и обнаружила USB-накопитель с архивом видео, где разные мужчины насиловали его супругу.
Женщина, прожившая французом более 50 лет, ничего не могла вспомнить об этом.
Выяснилось, что мужчина нашёл интернет-форум, где пользователи обсуждали секс с партнёрами без их ведома. Там же он нашёл желающих переспать с его женой. Перед визитом каждого «гостя» муж подмешивал в ужин супруги успокоительное, а потом приводил в дом насильника.
При этом мужчина выдумал правила: «клиентам», например, нельзя было курить и пользоваться духами, чтобы не разбудить женщину резким запахом. Происходящее мужчина снимал на видео.
По версии следствия, пенсионер занимался этим с 2011 по 2020 годы. Полицейским удалось насчитать 92 случая изнасилования. 51 преступник уже задержан. Всем им от 26 до 73 лет. Среди них водитель грузовика, банковский айтишник, журналист и тюремный охранник.
У женщины обнаружили четыре венерических заболевания. Пострадавшая подала на развод.
Ранее сообщалось, что в Адыгее задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего девочку в Подмосковье 14 лет назад. Уточняется, что в 2009 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку в лесу около деревни Фенино в Московской области.
Женщина, прожившая французом более 50 лет, ничего не могла вспомнить об этом.
При этом мужчина выдумал правила: «клиентам», например, нельзя было курить и пользоваться духами, чтобы не разбудить женщину резким запахом. Происходящее мужчина снимал на видео.
По версии следствия, пенсионер занимался этим с 2011 по 2020 годы. Полицейским удалось насчитать 92 случая изнасилования. 51 преступник уже задержан. Всем им от 26 до 73 лет. Среди них водитель грузовика, банковский айтишник, журналист и тюремный охранник.
У женщины обнаружили четыре венерических заболевания. Пострадавшая подала на развод.
Ранее сообщалось, что в Адыгее задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего девочку в Подмосковье 14 лет назад. Уточняется, что в 2009 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и задушил 15-летнюю девочку в лесу около деревни Фенино в Московской области.
Мария Фирсова