Во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю девочку

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11-летняя девочка погибла, её отец получил тяжёлые ранения, он в критическом состоянии. Мать тоже ранена, но её жизни ничего не угрожает. Младший ребенок не пострадал.
Пенсионер задержан. После убийства он баррикадировался в своем доме, но потом сдался полиции.
По данным радио France Bleu, пенсионер находился под воздействием наркотиков. Возможно, мотивом убийства стал спор между соседями из-за земельного участка.
Ранее стало известно, в каком состоянии находится жена убитого в Новой Москве депутата Колодича. Женщина не приходит в сознание. Ей делают переливание крови.