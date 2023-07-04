Во Франции прошлой ночью протестующие сожгли 160 машин

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Протестующие во Франции прошлой ночью сожгли около 160 автомобилей, сообщает «РИА Новостей» со ссылкой на французской издание Le Figaro.
«Было зафиксировано 202 возгорания в общественных местах, 159 случаев поджога машин и 24 случая повреждения, поджога или попытки поджога зданий», - рассказали французские журналисты.
Напомним, протесты в стране вспыхнули после того, как полиция застрелила 17-летнего темнокожего подростка. По словам самих правоохранителей, парень отказался выполнять их требования, в результате чего они были вынуждены открыть огонь.
«Посмотрите на это, это ведь налогоплательщики, кто будет за все это платить! Они разбивают, а платим мы, а стоит это немало», - посетовал один из парижан.
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Евгения Парфентьева