Во Франции развернут бронетехнику на фоне беспорядков

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Бронетехника жандармерии будет развернута во Франции
Напомним, протесты во Франции начались после убийства темнокожего подростка. Сейчас страна полностью погружена в хаос: протестующие штурмуют правительственные здания, разжигают пожары, а вандалы в это время грабят магазины.
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