Во Франции во время беспорядков задержали девятилетнего ребенка

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Девятилетнего мальчика задержали во время массовых протестов во Франции, передает BFMTV.
Сообщается, что мальчика арестовали в Рубе в ночь на 2 июля по подозрению в поджоге мусорного бака.
Ребенка передали родителям. Уточняется, что мальчик должен будет явиться в полицию снова для объяснения своего поступка.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.
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Екатерина Коршунова