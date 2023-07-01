Во Франции за ночь подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания

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В ночь на 1 июля протестующие во Франции подожгли 234 здания и более 1,3 тысячи машин
В ходе беспорядков на фоне убийства полицейским 17-летнего подростка, протестующие во Франции подожгли более 1300 автомобилей и 234 здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
Сообщается, что нападениям протестующих граждан подверглись шестнадцать отделений муниципальной полиции и тридцать один полицейский участок.
Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции, которые продолжаются уже несколько дней.
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Сообщается, что нападениям протестующих граждан подверглись шестнадцать отделений муниципальной полиции и тридцать один полицейский участок.
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Екатерина Коршунова