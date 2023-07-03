Во Франции задержали более 700 участников беспорядков

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Во Франции ночью 2 июля были задержаны более 700 участников массовых беспорядков. Об этом сообщает France Info со ссылкой на МВД Франции.
В ведомстве проинформировали, что по состоянию на 08:00 2 июля задержали 719 человек. В Париже и пригородах говорят о 200 задержанных.
Кроме того, во время столкновения с участниками беспорядков 45 сотрудников правоохранительных органов пострадали.
Массовые беспорядки во Франции начались после расправы полицейских над 17-летним подростком, отказавшимся выполнять их требования. В пригороде Парижа Нантер молодого человека попросили остановить автомобиль, но он этого не сделал. Тогда полицейский выстрелил в него, после чего оказался под стражей.
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Кроме того, во время столкновения с участниками беспорядков 45 сотрудников правоохранительных органов пострадали.
«Решительные действия под управлением префектов полиции позволили сделать минувшую ночь более спокойной, чем предыдущие», — резюмировали в МВД.
Массовые беспорядки во Франции начались после расправы полицейских над 17-летним подростком, отказавшимся выполнять их требования. В пригороде Парижа Нантер молодого человека попросили остановить автомобиль, но он этого не сделал. Тогда полицейский выстрелил в него, после чего оказался под стражей.
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Диана Аванесян