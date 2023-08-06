Во Франции 17-летний подросток погиб в парке аттракционов

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В парке аттракционов в районе коммуны Агд случилась авария. В результате погиб 17-летний подросток, 19-летняя девушка пострадала.
Радиостанция France Info сообщает, что трагедия случилась 6 августа на аттракционе, имитирующем падение с высоты 60 метров.
Правоохранители задержали четырех человек, в их числе – директор парка аттракционов.
Вероятной причиной трагедии может являться эксплуатация аттракциона во время сильного ветра. Это считается грубым нарушением правил. Для проверки данной версии назначены экспертизы.
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«При неконтролируемом падении 17-летний подросток погиб, а 19-летняя девушка получила многочисленные травмы», –сообщает France Info.
Вероятной причиной трагедии может являться эксплуатация аттракциона во время сильного ветра. Это считается грубым нарушением правил. Для проверки данной версии назначены экспертизы.
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Мария Фирсова