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Во Франции 17-летний подросток погиб в парке аттракционов

06 августа 2023, 17:07

Фото:istockphoto/gorodenkoff

В парке аттракционов в районе коммуны Агд случилась авария. В результате погиб 17-летний подросток, 19-летняя девушка пострадала.
Радиостанция France Info сообщает, что трагедия случилась 6 августа на аттракционе, имитирующем падение с высоты 60 метров.
«При неконтролируемом падении 17-летний подросток погиб, а 19-летняя девушка получила многочисленные травмы», –сообщает France Info.

Правоохранители задержали четырех человек, в их числе – директор парка аттракционов.

Вероятной причиной трагедии может являться эксплуатация аттракциона во время сильного ветра. Это считается грубым нарушением правил. Для проверки данной версии назначены экспертизы.

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#франция
#аттракционы
#подростки
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Губернатор Развожаев: обнаруженный в море у Севастополя предмет оказался не миной
06 августа 2023, 17:25

Фото: iStock/typhoonski

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка» предмет обследовали, в результате чего он оказался не миной.
Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина. В данный момент она дрейфует в сторону Северной бухты. Все оперативные службы оповещены и приведены в готовность.

Губернатор предупредил жителей о том, что могут быть слышны взрывы. Также призвал доверять только официальной информации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

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#губернатор
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#украина
#контроль
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#пво
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В Балашихе школьниц не пустили домой, их родителей проверит прокуратура
06 августа 2023, 17:22

Фото: iStock/Akintevs

Прокуратура Московской области проверит семью из подмосковной Балашихи из-за того, что двух маленьких школьниц не впустили домой.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Школьницы 9 и 7 лет 5 августа гостили у подружки, а когда вернулись домой,  им никто не открыл дверь. Детям пришлось ночевать у друзей.
 
«Сегодня утром отец двух девочек 2014 и 2016 годов рождения обратился в полицию с заявлением о их розыске», - сообщили в прокуратуре.
На мужчину составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Семья теперь состоит на учёте в органах профилактики. 
 
Прокуратура проведёт проверку и выяснит, как родители исполняют свои обязанности, и в каких условиях воспитываются дети.

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#дети
#родители
#прокуратура
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В Белгородской области возбудили дело после убийства 15-летней школьницы
06 августа 2023, 17:09

Фото: iStock/blinow61

В Белгородской области возбудили уголовное дело после убийства 15-летней школьницы. Об этом сообщает СК РФ.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным ведомства, на теле убитой обнаружены следы насильственной смерти.

Напомним, тело пропавшей 4 августа 15-летней девочки-подростка было найдено на кладбище в посёлке Разумное Белгородской области. В пятницу по данным следствия, она вышла погулять и не вернулась. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтёрами.

Ранее в Москве во время купания в Большом Садовом пруду утонул мужчина. Пропавший по имени Дилшод вместе с другом отдыхал на Большом садовом пруду в Тимирязевском районе, прыгнул в воду и не вынырнул.

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В Москве во время купания в пруду утонул мужчина
06 августа 2023, 16:55

Фото: iStock/Nastco

В Москве во время купания в Большом Садовом пруду утонул мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что пропавший по имени Дилшод вместе с другом отдыхал на Большом садовом пруду в Тимирязевском районе, прыгнул в воду и не вынырнул. Спустя час друг Дилшода вызвал спасателей.

Водолазам удалось обнаружить тело мужчины. Он утонул.

Напомним, ранее в городе Тимашевск Краснодарского края утонул в реке, ныряя в нетрезвом состоянии. Трагедия случилась сразу после того, как он сделал предложение своей девушке. 

Пара влюбленных пошла отдохнуть на берег реки. Молодые люди решили сначала немного выпить на берегу. Затем 34-летний мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которое она с радостью приняла. После этого они пошли нырять в реку с пирса. В какой-то момент мужчина вдруг начал захлебываться и тонуть.

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На границе Крыма и Херсонской области приостановили работу КПП
06 августа 2023, 16:31

Фото: iStock/Sner

Работа одного из трех пропускных пунктов Чонгар на границе Крыма и Херсонской области приостановлена. Об этом сообщили власти Крыма.
Напомним, ранее Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма.

По словам Аксенова, повреждено дорожное полотно автомобильного моста, ремонтные работы уже начались. Часть ракет удалось сбить силами ПВО. Сообщается, что никто не пострадал. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск.

Также врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 6 августа ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий. Данный пролив связывает город Геническ с Арабатской стрелкой. ВСУ обстреляли мост, который проходит через этот пролив.

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#проезд
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#всу
#удар
#пво
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Мэр Тбилиси Каладзе сообщил, что оползень уничтожил курорт Шови
06 августа 2023, 16:28

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

Курорт Шови в высокогорном крае Рача в Грузии полностью уничтожил оползень, который сошёл 3 августа.
Об этом журналистам рассказал мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе после осмотра места стихийного бедствия.
 
«Можно прямо сказать, что Шови не существует, он полностью разрушен, залит грязью», —рассказал Каха Каладзе. Его комментарий приводит грузинский новостной портал BM.GE.
В зоне бедствия идёт работа по очистке и устранению последствий оползня. На месте работают около 80 единиц техники. Объём грязевой массы составил более 5 млн куб. м. Оползень уничтожил коттеджи с туристами, которые отдыхали вдоль русла реки.

Количество жертв схода оползня в Шови увеличилось до семи. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Он посетил место происшествия и резюмировал, что ситуация остаётся очень тяжёлой, под завалами несколько коттеджей. Гарибашвили добавил, что уже удалось эвакуировать 210 человек.

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#грузия
#курорт
#чп
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В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой
06 августа 2023, 16:11

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар случился на складе с шелухой от семечек в посёлке Кубанский и охватил 2 тысячи квадратных метров.
Telegram-канал МЧС России сообщает, что сильный ветер и сухая жаркая погода создают сложности в ликвидации пожара.
 
С возгоранием борются 78 пожарных, 16 единиц техники. Также делается всё, чтобы не дать пламени перекинуться на соседние здания.

В это же время огонь полыхает в Дмитровском районе Московской области: горит фабрика по производству спорттоваров «Леко». По информации тг-канала Mash, пожар занял уже более 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

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#пожар
#краснодарский край
#склад
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При крушении поезда в Пакистане погибли не менее 25 человек
06 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/tiero

Не менее 25 человек погибли из-за схода с рельсов вагонов поезда Hazara Express в пакистанской провинции Синд. Об этом сообщает телеканал Geo News.
Отмечается, что более 80 человек получили ранения. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда.

Причины аварии не уточняются. В результате происшествия остановлено движение поездов в провинции Синд. Сообщается, что восстановительные работы могут занять до 18 часов.

Главный министр провинции Синд Мурад Али Шах выразил сожаление в связи с гибелью людей из-за ЧП и поручил оказать пострадавшим немедленную медицинскую помощь.

Напомним, ранее выяснилось, что по меньшей мере 15 человек погибли и еще 50 пассажиров пострадали из-за железнодорожной катастрофы на юге Пакистана. На месте происшествия ведутся спасательные работы.

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#человек
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#происшествия
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В Белгородской области на кладбище нашли тело пропавшей 15-летней школьницы
06 августа 2023, 15:44

Фото: istockphoto/Motortion

Тело пропавшей 15-летней девочки-подростка было найдено на кладбище в посёлке Разумное Белгородской области.
«Известия» пишут, что труп девочки, пропавшей 4 августа, нашли на кладбище, где сейчас работают следователи.
 
Причины и обстоятельства гибели школьницы устанавливаются.
 
В пятницу она ушла из дома и не вернулась. Её поисками занимались сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтёрами.

Ранее сообщалось, что в столице Узбекистана Ташкенте 32-летняя женщина застряла в лифте новостройки на улице Паркент.
Судя по записям с камер наблюдения, которые забрали после трагедии, женщина-почтальон зашла в лифт 24 июля, но обратно уже не вышла. 26 июля родственники обратились в полицию.

В итоге женщину обнаружили в лифте уже мёртвой. По всей видимости, её крики о помощи никто не слышал. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

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#школьники
#белгород
#кладбище
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