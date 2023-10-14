Во Франции число задержанных из-за нападения в школе выросло до 10 человек

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Количество задержанных после нападения с ножом в школе во французском городе Аррас, в результате которого погиб учитель, выросло до десяти человек. Об этом пишет газета Parisien.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания по вопросам безопасности принял решение задействовать в стране до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, в результате которого погиб учитель.
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Екатерина Коршунова