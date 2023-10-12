Во Франции начали расследование возможного отравления журналистки Овсянниковой

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Во Франции начали расследование возможного отравления бывшей сотрудницы «Первого канала» Марины Овсянниковой, сообщает «ТАСС» со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Издание Le Figaro сообщает, что Овсянниковой стало плохо 12 октября после того как она обнаружила неизвестный порошок у двери свой квартиры в Париже. После этого бывший редактор «Первого канала» почувствовала себя плохо.
Напомним, Марина Овсянникова стала известна после того как вышла в прямой эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом. В начале октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.
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«(Овсянникова) сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить. Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.
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Евгения Парфентьева