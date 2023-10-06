Во Франции школы закрывают из-за распространения клопов

Фото: istock/Smederevac
Министерство образования Франции закрыло 5 школ, чтобы провести мероприятия по борьбе с клопами.
Газета Le Parisien пишет, что закрытые школы расположены в различных департаментах на юге, юго-востоке и востоке страны. Клопов обнаружили ещё в нескольких учебных заведениях, но решили не закрывать их полностью.
В Лондоне также выросло количество случаев заражения клопами: на две трети.
Также Роспотребнадзор сообщает, что жители Красноярского края стали жаловаться на нападения крыс.
На жителей Красноярского края стали нападать крысы. За сентябрь там было зарегистрировано 10 случаев.
Агрессивные крысы нападали на жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших есть и ребенок. Он шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему потребовалась помощь.
Всего с начала 2023 года жители Красноярского края пожаловались 119 раз на крыс. Грызуны обитают в жилых домах и в общественных местах. Роспотребнадзор оценил заселенность крысами домов и прилегающей к ним территорий. Оказалось, что норма превышена в 92 раза.
Читайте также:
В Красноярском крае крысы напали на ребенка
Insider: Американский турист назвал Париж столицей крысиного царства
Жители московского ЖК жалуются на нашествие крыс
В Лондоне также выросло количество случаев заражения клопами: на две трети.
На жителей Красноярского края стали нападать крысы. За сентябрь там было зарегистрировано 10 случаев.
Агрессивные крысы нападали на жителей Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района. Среди пострадавших есть и ребенок. Он шел по тротуару мимо мусорных баков. После инцидента ему потребовалась помощь.
Всего с начала 2023 года жители Красноярского края пожаловались 119 раз на крыс. Грызуны обитают в жилых домах и в общественных местах. Роспотребнадзор оценил заселенность крысами домов и прилегающей к ним территорий. Оказалось, что норма превышена в 92 раза.
Читайте также:
В Красноярском крае крысы напали на ребенка
Insider: Американский турист назвал Париж столицей крысиного царства
Жители московского ЖК жалуются на нашествие крыс
Мария Фирсова