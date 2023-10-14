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Во Франции задержали двух белорусов на фоне нападения на школу, пишут СМИ

Parisien: два белоруса задержаны во Франции на фоне нападения в школе в Аррасе
14 октября 2023, 13:01
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Два белоруса задержаны во Франции из-за нападения с ножом в школе в Аррасе, где погиб учитель. Об этом сообщает Parisien.

Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент находятся в больнице. Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что количество задержанных после нападения с ножом в школе во французском городе Аррас, в результате которого погиб учитель, выросло до десяти человек.

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Мужчина облил девушку кипятком в московском метро
В московском метро мужчина облил бариста кипятком
14 октября 2023, 13:23

Фото: iStock/Antonistock

В московском метрополитене мужчина плеснул горячий чай в девушку и сбежал. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Сообщается, что инцидент случился на станции «Царицыно». Злоумышленник заказал в мини-кафе чай. Бариста принесла ему напиток, однако мужчина взял стакан с кипятком и вылил на девушку.

Отмечается, что пострадавшей потребовалась помощь врачей. 49-летнего преступника удалось задержать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.

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Во Франции число задержанных из-за нападения в школе выросло до 10 человек
Parisien: число задержанных во Франции из-за нападения в школе выросло до 10
14 октября 2023, 12:15

Фото: iStock/Rawf8

Количество задержанных после нападения с ножом в школе во французском городе Аррас, в результате которого погиб учитель, выросло до десяти человек. Об этом пишет газета Parisien.
Напомним, неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. Еще один учитель и охранник ранены и в настоящий момент находятся в больнице. Нападавший кричал «Аллах акбар». По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам заседания по вопросам безопасности принял решение задействовать в стране до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. 

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В Новосибирской области три человека погибли в аварии с грузовиком
14 октября 2023, 11:54

Фото: iStock/Anton Novikov

Три человека скончались в ДТП с двумя иномарками и грузовиком в Новосибирской области.
Госавтоинспекция региона в Telegram-канале сообщает, что трое человек погибли, ещё один травмировался в субботу в ДТП с выездом на встречную полосу.
 
44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.
 
На месте аварии погибли водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир Hyundai. С травмами госпитализирован водитель грузовика.
 
Проводится доследственная проверка.

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#дтп
#авария
#полиция
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Скорая перевернулась после ДТП в Комсомольске-на-Амуре, три человека пострадали
В Комсомольске-на-Амуре в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека
14 октября 2023, 11:52

Фото: iStock/conejota

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла в городе Комсомольске-на-Амуре, пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Хабаровского края.
Сообщается, что ДТП произошло на улице Ленина. Пострадали водитель автомобиля, медик и пожилая женщина. Их госпитализировали. По факту происшествия организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области три человека скончались в ДТП с двумя иномарками и грузовиком. С травмами госпитализирован водитель грузовика. Проводится доследственная проверка.

44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.

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#новосибирск
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На юге Сахалина пропали охотники
14 октября 2023, 11:30

Фото: istockphoto/splendens

На Сахалине во время охоты на озере Тунайча пропали двое охотников.
Пресс-служба МЧС РФ по региону сообщает, что пропавшие охотники отправились на озеро в Корсаковском районе 11 октября. После запроса из ОМВД 14 октября спасатели приступили к поискам.

Поисками занимается группа спасателей ПСО имени В.А. Полякова. Пропавших охотников ищут три человека с помощью двух единиц техники.

Ранее сообщалось, что охотники из Бразилии заявили, что застрелили в лесу чупакабру, а в доказательство показали видео. По информации СМИ, группа охотников выслеживала кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу. В какой-то момент на их пути встретилась чупакабра, которую мужчины успешно застрелили.

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#охотники
#охота
#мчс
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Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками
14 октября 2023, 10:40

Фото: iStock/DedMityay

Победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили такси в 3 часа ночи на Звенигородском шоссе. Об этом сообщает 112.
Сообщается, что во время проверки сотрудниками ДПС Щебет сильно нервничал, когда ему задали вопрос о наличии запрещенных веществ или предметов, он стал переживать еще сильнее. Танцора попросили выйти из машины, в этот момент он попытался резко засунуть руку в карман, однако сделать это не получилось.

В этот момент Щебет сознался в том, что у него при себе есть марихуана. Его задержали и увезли в полицейский отдел. У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.

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#проверки
#дпс
#учителя
#машины
#наркотики
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В Зеленограде внезапно умер учитель ОБЖ
14 октября 2023, 10:22

Фото: Фотобанк МО

Преподаватель ОБЖ умер в пятницу вечером в одной из зеленоградских школ.
«МК» сообщает, что ЧП случилось в школе 1151 примерно в 19.00.

61-летнему педагогу внезапно стало плохо. Тревогу начали бить ученики, которые ещё находились в школе.  Врачи не смогли спасти мужчину. По предположительной версии, он скончался от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались.

 ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день три женщины скончались.

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#зеленоград
#учитель
#педагог
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В Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом
14 октября 2023, 10:09

Фото: iStock/Soumen Hazra

Три человека скончались от отравления угарным газом в селе Давыдовка.
Женщина и двое мужчин погибли, отравившись угарным газом в частном доме. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, трое из них скончались.

ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день три женщины скончались.

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#саратов
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В Сети появилось видео атаки ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле
14 октября 2023, 05:50

В Сети появились новые кадры нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nature Party в Израиле. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что видеоролик снят от первого лица. На кадрах запечатлена беспорядочная стрельба боевиков ХАМАС на территории фестиваля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». 

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