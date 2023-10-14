Во Франции задержали двух белорусов на фоне нападения на школу, пишут СМИ

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Два белоруса задержаны во Франции из-за нападения с ножом в школе в Аррасе, где погиб учитель. Об этом сообщает Parisien.
Ранее сообщалось, что количество задержанных после нападения с ножом в школе во французском городе Аррас, в результате которого погиб учитель, выросло до десяти человек.
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Екатерина Коршунова