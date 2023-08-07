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Во Франции задержали мужчину, который 12 лет пытал свою жену

BFMTV: Во Франции задержали немца, который 12 лет удерживал и пытал свою жену
07 августа 2023, 15:40

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Во Франции задержали гражданина Германии, которого подозревают в пытках над собственной женой в течении 12 лет, сообщает телеканал BFMTV.
53-летняя женщина смогла добраться до телефона и позвонила в полицию немецкого города Висбаден. Оказалось, что сама она находилась во французской коммуне Форбак, ее обнаружили местные правоохранители.

Обнаженная женщина с обритой головой была заперта в одной из комнат на замок. Она была истощена, на всем ее теле обнаружили следы увечий. Пострадавшую доставили в больницу.


Отмечается, что на всех окнах в доме стояли решетки.

Женщина заявила, что муж заточил ее в плен еще в 2011 году. Подозреваемого задержали, сейчас над делом работают местные следователи.

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#насилие
#франция
#германия
#полиция
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В США заявили, что артиллерия на Украине вскоре взлетит на воздух
Риттер: Артиллеристские установки ВСУ вскоре начнут взрываться из-за изношенных стволов
07 августа 2023, 15:53

Фото: iStock/Prostock-Studio

Артиллерийские установки США калибром 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют на полях СВО, вскоре начнут взрываться из-за изношенных стволов, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«Украинцы не только истратили все свои запасы 155-мм снарядов под Артемовском, которые могли понадобиться при контрнаступлении, они сожгли стволы. Я приведу пример. Когда американская морская пехота оказывала огневую поддержку в борьбе с ИГ* в Сирии, установки М-777 выпускали тысячи снарядов, и у них сгорели стволы», - прокомментировал ситуацию Риттер.  

По его словам, при таком активном использовании, оружие может либо в любой момент взорваться, либо начать стрелять не в том направлении.  

Ранее Риттер заявил, что Вооруженные силы РФ смогут освободить Харьков без особого труда. 

«ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков», - заявил он.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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#всу
#оружие
#сво
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Житель Омска ранил дробью троих мужчин, которые пили и шумели под его балконом
07 августа 2023, 15:30

Фото: iStock/IndiaUniform

71-летний житель Омска ранил троих мужчин, выпивавших и шумевших под его балконом. Об этом сообщает областное УМВД.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 6 августа. На множество замечаний и просьб пенсионера вести себя тише компания молодых людей отвечала грубостью или безразличием. По этой причине пожилой мужчина совершил выстрелы из ружья. 

Сообщается, что пенсионер хранил ружье на законном уровне. Сотрудники полиции изъяли у него оружие и патроны.

Пострадавшим не потребовалась медицинская помощь. На омича возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, ранее четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение.

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#ружье
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Мощный взрыв прогремел в порту турецкого города, пострадали люди
CNN Turk: Взрыв у порта в Турции произошел в элеваторе в момент загрузки судна с зерном
07 августа 2023, 15:23

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндж, взорвался один из бункеров для пшеницы. Об этом сообщает CNN Turk.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь.

Инцидент произошел во время погрузки пшеницы. Что стало причиной взрыва, в настоящее время не известно. 

В результате произошедшего, повреждены несколько элеваторов с зерном. Экстренные службы прибыли на место ЧП, обстоятельства случившегося устанавливаются. 
 
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#помощь
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#инцидент
#турция
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Московский театральный режиссер больше года пролежала мертвой в своей квартире
Известного режиссера Джимбинову обнаружили мертвой в ее московской квартире
07 августа 2023, 15:18

Фото: iStock/Motortion

Режиссера-постановщика Светлану Джимбинову обнаружили мертвой в ее московской квартире, сообщает Telegram-канал Mash.
Соседи режиссера театра Вахтангова забеспокоились, потому что давно не видели женщину, и попытались выйти с ней на связь. После того, как Джимбинова не взяла трубку и не открыла дверь, соседи вызвали полицию.

Вскрывшие дверь полицейские обнаружили мумифицированный труп режиссера на полу одной из комнат. Оказалось, что Джимбинова умерла примерно в начале 2022 года.

По какой причине скончалась именитый московский театровед – пока не сообщается. 

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#режиссёр
#москва
#труп
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В Новой Каховке предотвращен теракт на детской площадке
В Новой Каховке на детской площадке деактивировано СВУ c поражающими элементами
07 августа 2023, 15:13

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В УФСБ по региону сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области предотвращен теракт на детской площадке. Деактивировано СВУ c поражающими элементами.
СВУ было обнаружено во дворе жилого дома на детской площадке.

В ведомстве сообщили, что транспортировка устройства была невозможна, поэтому деактивация происходила на месте. В настоящее время, сотрудники ФСБ устанавливают лиц, которые изготовили СВУ и установили его в месте массового пребывания граждан. 

Ранее, сотрудники ФСБ на Кубани задержали мужчину за подготовку подрыва в Армавире. Теракт планировался в здании правоохранительных структур. 

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#фсб
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#всу
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Скопинский маньяк пытался изнасиловать студентку
Полиция нашла скопинского маньяка, который пытался изнасиловать студентку колледжа
07 августа 2023, 14:42

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Полиция задержала скопинского маньяка, который 6 августа напал и попытался изнасиловать студентку местного колледжа, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 6 августа 2023 года 17-летняя студентка местного колледжа поздно возвращалась домой. На нее набросился неизвестный мужчина и начал рвать на ней одежду. К счастью, ей удалось выбраться и добежать до дома. Нападение произошло в 900 метрах от дома Мохова.

Сегодня полиция задержала подозреваемого. Им действительно оказался скопинский маньяк, но не Виктор Мохов, а 40-летний Михаил Борискин, отсидевший за аналогичное преступление. Борискин вышел на свободу всего два месяца назад – 26 мая. Он отбывал наказание в колонии строгого режима.

​Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают полицейские.

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#маньяк
#задержание
#полиция
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На погранзаставе в Крыму взорвалось СВУ, есть пострадавшие
07 августа 2023, 14:33

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Самодельное взрывное устройство взорвалось на погранзаставе в Ленинском районе Крыма, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, взрыв произошел утром в субботу, 5 августа, на одной из пограничных застав в Ленинском районе Крыма. Есть данные о пострадавших. Однако подробностей об их количестве и состоянии не приводится.

В настоящее время проводится проверка. Выясняется, кто именно заложил взрывное устройство.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе пляжа Любимовка в 100 метрах от берега обнаружена морская мина. Однако после обследования находки взрывотехниками Развожаев уточнил, что это была не мина.

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#губернатор
#проверка
#взрыв
#данные
#мина
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Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром
07 августа 2023, 14:28

Фото: iStock/Soumen Hazra

Итальянский бизнесмен Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей же сыроварни. Об этом сообщает l"Eco di Bergamo.
Отмечается, что трагедия произошла на сыроварне в провинции Бергамо. 75-летний владелец сыроварни «Грана падано» пропал в воскресенье вечером. 

Выяснилось, что итальянского предпринимателя завалило 25 тысячами головок сыра. Обрушение стеллажей с сырной продукцией произошло на площади 2 тысячи квадратных метров.

Напомним, ранее четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение.

Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, на берегу реки Дедеркой несколько мужчин устроили драку. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела двух мужчин: 37-летнего Павла Е. и 41-летнего Александра П.

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#сыроварня
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#бизнесмен
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Недалеко от дома Скопинского маньяка произошла попытка изнасилования
Студентку ПТУ из Скопина едва не изнасиловали недалеко от дома Виктора Мохова
07 августа 2023, 14:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В городе Скопин Рязанской области произошла попытка изнасилования несовершеннолетний. Происшествие случилось менее чем в километре от дома Виктора Мохова, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в 2000 году житель Скопина Виктор Мохов похитили двух несовершеннолетних девушек – 14 и 17 лет. Четыре года он держал их в подвале и ежедневно насиловал. Старшая девушка родила от него двоих детей, которых Мохов подкинул под двери жителям города. В 2004 году маньяка поймали и заключили под стражу, однако, в 2021 году он вышел на свободу и сейчас проживает по своему старому адресу.  

6 августа 2023 года 17-летняя студентка местного колледжа поздно возвращалась домой. На нее набросился неизвестный мужчина и начал рвать на ней одежду. К счастью, ей удалось выбраться и добежать до дома.  

Нападение произошло в 900 метрах от дома Мохова.  

В Скопине возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».  

Сейчас полиция выясняет – причастен ли к попытке изнасилования несовершеннолетней Мохово, или у него появился подражатель.

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#рязанская область
#маньяк
#изнасилование
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