Во Франции задержали мужчину, который 12 лет пытал свою жену

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Во Франции задержали гражданина Германии, которого подозревают в пытках над собственной женой в течении 12 лет, сообщает телеканал BFMTV.
53-летняя женщина смогла добраться до телефона и позвонила в полицию немецкого города Висбаден. Оказалось, что сама она находилась во французской коммуне Форбак, ее обнаружили местные правоохранители.
Обнаженная женщина с обритой головой была заперта в одной из комнат на замок. Она была истощена, на всем ее теле обнаружили следы увечий. Пострадавшую доставили в больницу.
Отмечается, что на всех окнах в доме стояли решетки.
Женщина заявила, что муж заточил ее в плен еще в 2011 году. Подозреваемого задержали, сейчас над делом работают местные следователи.
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Обнаженная женщина с обритой головой была заперта в одной из комнат на замок. Она была истощена, на всем ее теле обнаружили следы увечий. Пострадавшую доставили в больницу.
Женщина заявила, что муж заточил ее в плен еще в 2011 году. Подозреваемого задержали, сейчас над делом работают местные следователи.
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Евгения Парфентьева