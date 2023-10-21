Во Франции задержали пытавшегося пронести соляную кислоту в лицей подростка

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Полиция во французском департаменте Приморская Сена задержала лицеиста сирийского происхождения, который пытался пронести в образовательное учреждение соляную кислоту для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. За последние сорок лет подобные атаки привели к смерти около десяти учителей.
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