Во Франции задержан совладелец консорциума «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев

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Во Франции задержан совладелец «Альфa-Групп» Алексей Кузьмичев. Его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег и нарушениях санкций. Об этом сообщает Le Monde.
Напомним, в августе этого года Минфин США решил включить в санкционный реестр российских предпринимателей Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Соответствующий документ размещен на сайте американского ведомства.
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