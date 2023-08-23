Во Французской Гвиане пчелы атаковали туристов и убили женщину

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Пожилая женщина погибла в результате нападения пчел-убийц во Французской Гвиане, еще 13 человек пострадали. Об этом информирует радиостанция Guyane La Première.
Для помощи пострадавшим прибыло морское судно и вертолет. Всем туристам была оказана экстренная помощь на месте. Радиостанция сообщает, что четыре человека, из которых один малолетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
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Анастасия Крестьянова