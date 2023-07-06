Во Львове и Тернополе прогремели взрывы

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Во Львове и Тернополе раздались взрывы, работает система ПВО. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».
«Командование воздушных сил ВС Украины сообщило, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО», — говорится в публикации.
Отмечается, что во Львове взрывы были слышны несколько раз.
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Диана Аванесян