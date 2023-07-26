Во Львове пропала американская гумпомощь на миллион долларов

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Во Львове не могут найти гуманитарную помощь, отправленную Украине американскими волонтерами, на сумму около миллиона долларов, пишет издание NGL.media.
«Речь идет о реальном случае исчезновения около 10 тысяч тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 миллиона гривен, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ», - прокомментировали ситуацию в издании.
Известно, что в пакете гумпомощи находились – противогазы, спальные мешки, зимняя форма и обувь, а также почти 10 тысяч военных аптечек IFAK. Груз должны были доставить в волонтерский центр, однако, он оказался и военной администрации Львова.
В администрации утверждают, что груз попал во Львов через польско-украинскую границу, где был распломбирован. В итоге, часть веще оказалась в областной военной администрации, а другая часть исчезла в неизвестном направлении.
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