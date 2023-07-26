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Во Львове пропала американская гумпомощь на миллион долларов

NGL.media: Во Львове пропала гуманитарная помощь на сумму около миллиона долларов
26 июля 2023, 12:00

Фото: iStock/DenisKot

Во Львове не могут найти гуманитарную помощь, отправленную Украине американскими волонтерами, на сумму около миллиона долларов, пишет издание NGL.media.
«Речь идет о реальном случае исчезновения около 10 тысяч тактических аптечек IFAK общей стоимостью 33,6 миллиона гривен, закупленных и отправленных американскими волонтерами для ВСУ», - прокомментировали ситуацию в издании.

Известно, что в пакете гумпомощи находились – противогазы, спальные мешки, зимняя форма и обувь, а также почти 10 тысяч военных аптечек IFAK. Груз должны были доставить в волонтерский центр, однако, он оказался и военной администрации Львова.


При этом, представители администрации подтвердили получение части груза, но заявили, что аптечек IFAK (которые являются самой ценной частью гумпомощи) там не оказалось.

В администрации утверждают, что груз попал во Львов через польско-украинскую границу, где был распломбирован. В итоге, часть веще оказалась в областной военной администрации, а другая часть исчезла в неизвестном направлении.

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#Львов
#Американская гумпомощь
#Военная администрация
#IFAK
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СК возбудил дело против украинской журналистки Соколовской за фейки о ВС РФ
26 июля 2023, 12:08

Фото: iStock/Sergei Telenkov

Возбуждено уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, которая, по версии следствия, распространяла фейки о российской армии.
По данным следствия, Янина Соколовская весной прошлого года публично распространяла в открытом доступе в Telegram-канале под видом достоверных сообщений ложную информацию о действиях ВС РФ.

Ранее сообщалось, что ФСБ обвиняет социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом РФ иноагентом) в призывах к терроризму с использованием интернета.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохова. По вменяемой статье Борису Кагарлицкому может грозить до 7 лет лишения свободы. Адвокат сообщил, что социолог свою вину не признает.

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#Соколовская
#фейки
#ВС РФ
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У самолета, который летел в Москву, отказали два двигателя
26 июля 2023, 11:59

Фото: iStock/Ralf Geithe

У самолета, который летел из Саратова в Москву, отказали два двигателя при взлёте.
У пассажирского самолета российской авиакомпании «Сибирь» отказали два двигателя во время взлёта, пишет Telegram-канал Aviaincident.
 
ЧП случилось с лайнером 24 июля. Сообщается, что самолет не мог самостоятельно продолжить движение на взлетной полосе. Пилоты объявили тревогу. Был активирован код «Зеленый», предупреждающий об аварийном происшествии на земле.
 
Борт отбуксировали на стоянку, а пассажиров доставили на автобусах в здание аэропорта.

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#самолёт
#ЧП
#Саратов
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Россиянин написал заявление на мать, потому что та не пускает его на СВО
В Ярославской области мужчина написал заявление на свою мать, потому что она не пускает его на СВО
26 июля 2023, 11:46

Фото: iStock/marchmeena29

Житель Ярославской области написал заявление в полицию на свою мать, потому что она не пускает его служить на СВО, сообщает Telegram-канал Mash.
35-летний мужчина работает штукатуром в селе Ярославской области, в армии он не служил, так как имеет проблемы с сердцем.

Однако, когда Россия объявила о начале специальной военной операции, россиян захотел отдать долг Родине. На днях он все же решился пойти в военкомат и заявить о желании стать добровольцем, но не нашел своего паспорта.  

Выяснилось, что документ спрятала его мать. Она волнуется за сына и считает, что раз для срочной службы он не подошел, то и на СВО ему делать нечего.  

Раздосадованный штукатур пришел в полицию и написал на свою мать заявление.  

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#Ярославская область
#СВО
#Штукатур
#Заявление на мать
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Домодедовский подросток получил удар током на рыбалке
26 июля 2023, 11:41

Фото: Istockphoto / Liudmila Chernetska

В Подмосковье подросток во время рыбалки зацепился удочкой за высоковольтные провода. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
ЧП произошло в городском округе Домодедово. 13-летний школьник ловил рыбу на пруду в микрорайоне Востриково. Неожиданно он зацепился леской за провода и получил удар током.
 
Подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести. У него диагностировали ожог кистей рук.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

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#Московская область
#Подмосковье
#Домодедово
#подросток
#рыбалка
#ток
#электричество
#провода
#ЧП
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В Москве таможенники изъяли более 60 бриллиантов, которые мужчина спрятал в трусах
26 июля 2023, 11:37

Фото:istockphoto/SergeyChayko

Во аэропорту Внуково задержали мужчину, который пытался ввезти из России незадекларированные бриллианты в трусах.
Telegram-канал Федеральной таможенной службы пишет, что 39-летнего гражданина Узбекистана задержали, когда он проходил таможенный контроль по «зеленому» коридору в аэропорту Внуково.
 
Мужчина прилетал в Россию из ОАЭ. Его багаж досмотрели и обнаружили 13 коробок с техникой Apple, Samsung, Sony, а также 40 сертификатов на бриллианты.
 
Но в багаже драгоценностей не оказалось. Пассажир также не декларировал камни. Мужчине было предложено добровольно выдать контрабанду, но он отказался.
 
Бриллианты нашлись во время личного досмотра. Мужчина сделал тайник в нижнем белье и положил туда 62 крупных бриллианта и несколько мелких. По словам мужчины, бриллианты он хотел подарить родственникам.
 
Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

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#Москва
#аэропорт
#бриллианты
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В Забайкалье грузовик раздавил 6-летнего мальчика
26 июля 2023, 11:23

Фото:istockphoto/maxim4e4ek

В поселке Карымское Забайкальского края 6-летнего мальчика зажало между стеной дома и машиной.
Пресс-служба регионального управления СК РФ сообщает, что 25 июля два 6-летних мальчика играли без взрослых рядом с частным домом. Дети заметили открытый грузовик, который стоял неподалеку. Мальчики залезли в машину.
 
Один из детей случайно снял автомобиль с тормоза. Грузовик начал движение, ребенок испугался и выскочил из него. Он попытался забежать в дом, но не успел. Мальчика зажало между стеной и автомобилем. От полученных травм он скончался на месте.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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ФСБ официально предъявила обвинения политологу Борису Кагарлицкому*
26 июля 2023, 11:11

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ обвиняет социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом РФ иноагентом) в призывах к терроризму с использованием интернета.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Кагарлицкого Сергея Ерохова. По вменяемой статье Борису Кагарлицкому может грозить до 7 лет лишения свободы. Адвокат сообщил, что социолог свою вину не признает.
 
«В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — прокомментировал обвинения адвокат Сергей Ерохов.
По информации адвоката, расследованием дела Кагарлицкого занимается УФСБ России по Республике Коми. Политолога после задержания отвезли в Сыктывкар, где будет избрана мера пресечения.
 
Минюст РФ внёс Кагарлицкого в список иностранных агентов 6 мая 2022 года.

*признан в РФ иноагентом

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#ФСБ
#Кагарлицкий
#иноагент
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Газель в Тюмени взорвалась и разлетелась на куски
Газель разлетелась на куски прямо посреди тюменской трассы ТКАД
26 июля 2023, 11:07

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Тюмени газель загорелась, взорвалась и разлетелась на куски, видео публикует у себя Telegram-канал Ural Mash.
Зрелищный взрыв произошел на 44-м километре ТКАД.  
По информации СМИ, из газели начало подтекать машинное масло. Каким образом посреди трассы занялось пламя – пока что неизвестно, однако, на кадрах видно, что машина сперва загорелась, затем вспыхнула, а в итоге взорвалась и разлетелась на мелкие кусочки.  

К счастью, в момент взрыва внутри никого не было. Водители, проезжавшие мимо, также не пострадали. 

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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#ТКАД
#Тюмень
#Газель
#Взрыв
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В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли оборудование на железной дороге
26 июля 2023, 10:53

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

В Санкт-Петербурге диверсанты совершили поджёг шкафа управления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок.
Telegram-канал Shot сообщает, что дежурная на железной дороге заметила горящее оборудование рядом с Финским заливом на станции Лисий Нос и оперативно позвонила в экстренные службы.
 
Специалисты обнаружили на месте поврежденный шкаф. Нижняя часть двери кто-то отогнул. По предварительной версии, его подожгли.
 
Полиция начала поиски диверсантов.

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#Санкт-Петербург
#диверсия
#железная дорога
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