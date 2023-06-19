Во Владикавказе из-за ливня подтопило дома

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Спасатели организовали эвакуацию людей из домов и автомобилей
Во Владикавказе из-за сильного ливня подтопило домовладения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии.
Сотрудники МЧС эвакуировали людей из домов и автомобилей. Кроме того, в ряде районов повалило деревья.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Курская область второй раз за день попала под обстрел ВС Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«В результате комплекса неблагоприятных погодных явлений, прошедшего 18 июня, ряд населенных пунктов республики получил повреждения линий передачи и оказались подтопленными частные домовладения», — проинформировали в экстренных службах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Курская область второй раз за день попала под обстрел ВС Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян