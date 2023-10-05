Во Владикавказе школьник не выучил уроки и доехал до границы с Грузией

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Во Владикавказе школьник планировал сбежать из дома и оказался на границе с Грузией.
Telegram-канал Mash Gor сообщает, что, по словам 11-летнего мальчика, он сбежал из дома из-за страха наказания за невыученное домашнее задание.
Мальчик собирался отправиться на велосипеде в Волгоград, но не знал точной дороги, поэтому оказался на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс». Мобильного телефона у ребёнка с собой не было.
Родители быстро заметили пропажу ребёнка и обратились в полицию. Школьника вернули домой. Он дал обещание, что больше не будет сбегать из дома.
Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада № 489, при этом ни воспитатели, ни охрана его не заметили. ЧП произошло 11 сентября. Маленький мальчик смог незаметно покинуть здание и территорию детского сада практически сразу после ухода его мамы. Сотрудники дошкольного учреждения не смогли проконтролировать место нахождения воспитанника и обеспечить ему должный присмотр и уход.
Одинокого ребенка заметил более бдительный охранник из соседнего детского сада. Он принял все необходимые меры для обеспечения безопасности для потерявшегося ребенка.
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Мальчик собирался отправиться на велосипеде в Волгоград, но не знал точной дороги, поэтому оказался на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс». Мобильного телефона у ребёнка с собой не было.
Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик сбежал из детского сада № 489, при этом ни воспитатели, ни охрана его не заметили. ЧП произошло 11 сентября. Маленький мальчик смог незаметно покинуть здание и территорию детского сада практически сразу после ухода его мамы. Сотрудники дошкольного учреждения не смогли проконтролировать место нахождения воспитанника и обеспечить ему должный присмотр и уход.
Одинокого ребенка заметил более бдительный охранник из соседнего детского сада. Он принял все необходимые меры для обеспечения безопасности для потерявшегося ребенка.
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Мария Фирсова