Во Владимире чиновница в камуфляже бросила три коктейля Молотова в военкомат

Фото: Фотобанк Московской области
Женщину задержали на месте
Shot пишет, что диверсанткой оказалась начальник отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства Владимирской области.
55-летняя Жанна Романовская, пишет Shot, приехала к зданию комиссариата по Ленинскому району на «Ладе-Калине». Вышла из машины и бросила в здание 3 бутылки с горючим. Ворота загорелись, но их смогли быстро потушить полицейские.
Поджигательница задержана. С чиновницей в данный момент работают силовики. У женщины изъяли пятилитровую канистру и несколько тряпок.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области подростка задержали за попытку поджога военкомата. Парень пришел к зданию военкомата в ночь с 4 на 5 июня и кинул коктейль Молотова в дверь учреждения. Подростку удалось скрыться, однако, вскоре его все же задержали.
55-летняя Жанна Романовская, пишет Shot, приехала к зданию комиссариата по Ленинскому району на «Ладе-Калине». Вышла из машины и бросила в здание 3 бутылки с горючим. Ворота загорелись, но их смогли быстро потушить полицейские.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области подростка задержали за попытку поджога военкомата. Парень пришел к зданию военкомата в ночь с 4 на 5 июня и кинул коктейль Молотова в дверь учреждения. Подростку удалось скрыться, однако, вскоре его все же задержали.
Мария Фирсова