Во Владимире число отравившихся шаурмой достигло 56 человек

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Во Владимире 56 человек (в их числе 13 детей) отравились шаурмой.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщили, что, предварительно, причиной массового отравления является сальмонелла.
Выявили 23 новых случая заболевания, связанных с употреблением шаурмы. Накануне информировали о 17 случаях отравления, к вечеру четверга пострадавших стало уже 33. У людей повышена температура, многократная рвота, жидкий стул и озноб.
Ранее в Магнитогорске после посещения кафе «Хорошее место» из-за шаурмы госпитализировали 25 человек.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
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Выявили 23 новых случая заболевания, связанных с употреблением шаурмы. Накануне информировали о 17 случаях отравления, к вечеру четверга пострадавших стало уже 33. У людей повышена температура, многократная рвота, жидкий стул и озноб.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
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Мария Фирсова