Во Владимире суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении шаурмой

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Суд вынес приговор мужчине, подозреваемому в доставке продуктов, повлекших отравление более 100 человек.
«Заключен под домашний арест житель Московской области, который изготавливал мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности», — сказано в сообщении Ленинградского районного суда Владимира.По версии следствия, мужчина поставлял в точки общепита Владимира некачественное мясо. Это привело к отравлению 107 человек.
Специалисты областного Роспотребнадзора провели ряд проверок в предприятиях общественного питания. Был выявлен ряд нарушений. Некоторые торговые точки не имели лицензии. Также не было документов на мясо, из которого изготавливалась шаурма. Пять торговых точек, где были обнаружены нарушения, закрыты и опечатаны.
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Мария Фирсова