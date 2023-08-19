Во Владимире увеличилось число отравившихся шаурмой

Фото: iStock/Vladimir Mironov
Во владимирских точках быстрого обслуживания отравились 76 человек, в том числе 19 детей.
Региональный Роспотребнадзор сообщает, что с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа 2023 года за медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 6 детей. Всего известно о 76 пострадавших, в их числе 19 детей.
Госпитализированы 34 человека, среди них 11 детей. 42 пациента проходят амбулаторное лечение. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
Известно о 5 потенциально опасных точках питания во Владимире. В них обнаружены нарушения, включая санитарные нормы, правила СанПиН. Точки общепита опечатаны. В отношении их владельцев составлены протоколы об административных нарушениях.
Ранее в Магнитогорске после посещения кафе «Хорошее место» из-за шаурмы госпитализировали 25 человек.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
Читайте также:
В Магнитогорске число госпитализированных из-за шаурмы достигло 25
Нутрициолог Разаренова назвала самый безопасный вид фастфуда
В Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы
Госпитализированы 34 человека, среди них 11 детей. 42 пациента проходят амбулаторное лечение. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
Ранее в Магнитогорске после посещения кафе «Хорошее место» из-за шаурмы госпитализировали 25 человек.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как 16 человек отравились шаурмой. У местных жителей диагностирована кишечная инфекция. Установлено, что все госпитализированные ели шаурму с курицей. В кафе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
Читайте также:
В Магнитогорске число госпитализированных из-за шаурмы достигло 25
Нутрициолог Разаренова назвала самый безопасный вид фастфуда
В Швеции возник дефицит яиц из-за сальмонеллы
Мария Фирсова