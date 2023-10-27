Во Владимирской области обнаружили геном африканской чумы свиней

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На территории морозильной камеры ЗАО «Хаме Фудс» во Владимирской области ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Авдеев.
Уточняется, что в свином сырье от поставщика был найден вирус генома АЧС. Упаковка была герметично запечатана, а само сырьё не использовалось на предприятии.
По указу губернатора на территории объекта вводится ряд ограничений, которые будут действовать до 25 ноября.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме был зафиксирован первый случай передачи оспы обезьян от человека к человеку. Уточняется, что девушку заразил её сожитель. В стране начало эпидемиологическое расследование.
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Анастасия Чинкова