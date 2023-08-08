Во Владимирской области пожаром охвачена территория в четыре тысячи квадратных метров

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Во Владимирской области горит предприятие по производству акриловых ванн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В посёлке Гигант Владимирской области на площади более четырёх тысяч кв. м. полыхает пожар. Уточняется, что он возник на территории завода, производящего акриловые ванны.
В пресс-службе сообщили, что к тушению пожара привлечены 30 пожарных и шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Раменском на территории в 200 кв. м. полыхал пожар. Уточнялось, что возгорание произошло на кровле торговых рядов.
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Анастасия Чинкова