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Во Владимирской области пожаром охвачена территория в четыре тысячи квадратных метров

08 августа 2023, 13:01

Фото: iStock/Distortion Media

Во Владимирской области горит предприятие по производству акриловых ванн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В посёлке Гигант Владимирской области на площади более четырёх тысяч кв. м. полыхает пожар. Уточняется, что он возник на территории завода, производящего акриловые ванны.

В пресс-службе сообщили, что к тушению пожара привлечены 30 пожарных и шесть единиц техники.


Ранее сообщалось, что в Раменском на территории в 200 кв. м. полыхал пожар. Уточнялось, что возгорание произошло на кровле торговых рядов.

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#пожар
#завод
#пожарные
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Лада Дэнс потребует от транспортной компании, которая её перевозила, 12 миллионов рублей
08 августа 2023, 13:41

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Лада Дэнс и её адвокат собираются подать в суд на транспортную компанию, которая перевозила певицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Певица планирует подать иск в размере 12 млн рублей.

По её мнению, именно компания-перевозчик виновата в случившемся, поскольку не обеспечила безопасность перевозок.

Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс попала в ДТП около подмосковного Подольска. В результате происшествия она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Артистке провели операцию на лице, после которой её состояние ухудшилось. В настоящее время родные не могут попасть в больницу, где находится Дэнс, чтобы не беспокоить её.

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#суд
#компенсация
#певица
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При взрыве газа в жилом доме в Астрахани погибли два человека
08 августа 2023, 13:35

Фото: iStock/Kileman

При взрыве бытового газа в многоквартирном доме погибли два человека, еще четыре получили различные ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Астраханской области
«Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.
 
Уточняется, что после взрыва газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома начался пожар, после чего огонь охватил еще три жилых помещения. Всего пожар охватил 90 квадратных метров. Сейчас пожарные пытаются потушить возгорание.

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#пожар
#пожарные
#человек
#возгорание
#дома
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Москвич погиб, провалившись в двадцатиметровый люк
В Москве мужчина провалился в двадцатиметровый люк возле канатной дороги
08 августа 2023, 13:30

Фото: iStock/terex

В Москве мужчина провалился в открытый канализационный люк рядом с канатной дорогой, сообщает 360tv.
Инцидент произошел 8 августа рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах.

По информации СМИ, экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать.

Дополнительные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#москва
#смерть
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Совершенно голый мужчина выпал с 26 этажа в столичном ЖК «Триколор»
08 августа 2023, 13:23

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве на проспекте Мира из окна многоэтажного дома в жилом комплексе «Триколор» с 26 этажа выпал совершенно голый мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что мужчина без одежды, вооруженный ножом, выпал с 26 этажа. Уточняется, что в дверь к нему ломились полицейские, а сам он пытался от них сбежать. Известно, что молодому человеку 30 лет. Остальные подробности происшествия уточняются.

Также ранее сообщалось, что на Воробьевых горах в Москве мужчина провалился в открытый колодец возле канатной дороги. Он погиб. Глубина колодца составила 20 метров. Прибывшие на место врачи констатировали его смерть.


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В Волгограде женщину задержали за убийство девятимесячного сына
СК: Жительницу Волгограда задержали по делу об убийстве девятимесячного сына
08 августа 2023, 12:57

Фото: iStock/globalmoments

В Волгограде задержали женщину по подозрению в убийстве девятимесячного сына, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 3 августа подозреваемая оставила своего ребенка дома в одиночестве, заперла входную дверь и ушла. О ее местонахождении ничего не было известно в течении нескольких дней.

7 августа тело девятимесячного ребенка обнаружила бабушка. Он скончался без воды, еды и необходимого ухода.

Подозреваемую задержали, на нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

У задержанной есть еще двое несовершеннолетних детей. Перед органами опеки поставили вопрос о лишении матери родительских прав.

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#следственный комитет
#убийство
#ребёнок
#уголовное дело
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Пенсионер нашел в поле неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Град»
В Кемеровской области пенсионер обнаружил неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Град»
08 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/Alex Kochev

Пожилой житель деревни Большой Улус Кемеровской области нашел в поле неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Град», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, пенсионер обрабатывал поле трактором, когда, неожиданно, уперся в неразорвавшийся снаряд. Он отошел на безопасное расстояние и вызвал полицию.

Приехавшие на место происшествия саперы установили, что эту ракету потеряли во время учений 10 лет назад.

Территория, на которой пенсионер нашел ракету, по-прежнему оцеплена, специалисты готовят снаряд к уничтожению.

Военные отметили, что пожилому мужчине крайне повезло, что снаряд не разорвался под весом его трактора.

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#град
#ракета
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Подросток назвал причину убийства подруги в Екатеринбурге
08 августа 2023, 12:09

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Екатеринбургский подросток, убивший 17-летнюю девушку, заявил, что сделал это из-за ревности. Об этом сообщает E1.ru.
Во время допроса парень сообщил, что девушка сама спровоцировала его на убийство. По его словам, она вызвала в нём ревность из-за того, что гуляла с другими парнями.

Кроме того, выяснилось, что он давно употребляет наркотики. Так и в ночь совершения преступления 16-летний подросток был в состоянии наркотического опьянения, к тому же, он выпил много водки.

Ранее сообщалось, что вечером 6 августа 16-летний подросток и его 17-летняя подруга находились в доме. Они долго выясняли отношения, после чего произошло убийство.

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#убийство
#подростки
#наркотики
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На задержанного мэра Большакова возбудили уголовное дело за взятку
Мэра Дмитровограда Большакова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
08 августа 2023, 12:07

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В отношении мэра Дмитровограда Андрея Большакова возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, сегодня утром Большакова задержали сотрудники СК, применив стрельбу. Только из машины мэра изъяли миллион рублей, сейчас обыски происходят на его рабочем месте.

По информации СМИ, дело связано со взяткой на возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта. Его задержали как раз по дороге на встречу с губернатором. 

Помимо самого Большакова, СК задержал советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова — они выступали посредниками в получении взятки. 

Большакова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#следственный комитет
#мэр
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Американский подполковник: Ударами по России ВСУ скрывают свои военные неудачи
Шаффер: ВСУ скрывают свои провалы ударами по территории России
08 августа 2023, 12:00

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины скрывают свои неудачи на полях СВО ударами по территории России, заявил подполковник ВС США США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Большинство этих операций с использованием беспилотников, - это отвлечение внимания от боевых неудач украинцев», - прокомментировал ситуацию Шаффер.

По мнению эксперта, Западу необходимо остановить эти бесполезные атаки гражданской инфраструктуры РФ, поскольку никакого стратегического назначения они не несут, а лишь «усугубляют боль и страдания украинского народа».

Ранее британский военный эксперт Шон Белл заявил, что ВСУ бросили все свои резервы в бой на Запорожском направлении и утратили контроль в северо-западной части Донбасса. Эксперт напомнил, что украинская армия потеряла несколько населенных пунктов на Донбассе, а также Артемовск.

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