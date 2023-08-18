Во Владимирской области в пожаре погибли двое детей

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В Лакинске пожар унёс жизни 8-летнего мальчика и его 7-летней сестры.
Огонь охватил частный дом в Собинском районе. 17 августа в 22:30 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в частном доме, где жила семья с детьми.
Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.
Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый. 44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.
В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
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Возгорание потушили. На месте ЧП спасатели обнаружили тела мальчика 2015 года рождения и девочки 2016 года рождения.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в аварии с фурами погибли трое детей и один взрослый. 44-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN и столкнулся с фурой Volvo.
В ДТП погиб водитель легковушки, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры. 36-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
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Мария Фирсова