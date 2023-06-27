Во Владивостоке без электричества остались более 16 тысяч квартир

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16 тысяч абонентов остались без света. В данный момент аварийные бригады устраняют поломки.
istockphoto/Daria Kulkova
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С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.
Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.
«Законность перевозки фиксируют камеры дорожной сети и распознают автомобили, которые не имеют специального талона. С начала года уже вынесено 2.377 постановлений на сумму более 88 миллионов рублей. Количество нарушителей и суммы штрафов сезонные: в январе было только 6 постановлений на общую сумму 406 тысяч, а в июне уже зафиксировали более 1 тысячи нарушителей и пополнить бюджет им придется практически на 37 миллионов рублей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.
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Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство предприятия по переработке рыбы в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Застройщиком проекта выступит ООО «Салимекс»/«Salymex», инвестиции которого составят свыше 500 млн рублей.
В трехэтажном здании предприятия площадью 4370 тысяч кв. метров разместится основное сырьевое отделение, производство, зона разгрузки-выгрузки товаров, а также зал экспозиции и реализации продукции, административные и хозяйственно-бытовые помещения — гардеробные, душевые, кладовые для хранения одежды, комната приема пищи, комната обогрева и отдыха, кабинет врача, процедурный кабинет и помещение диспетчерской, также оборудуют склад с холодильными и морозильными камерами. Реализация проекта создаст 82 новых рабочих места.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.