Во Владивостоке без вести пропал семилетний мальчик

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Во Владивостоке ведутся поиски семилетнего ребенка, который ушел из дома и обратно не вернулся. Об этом сообщает краевая полиция.
«В 7 утра (00.00 мск) во вторник ребенок ушёл из дома №6 по улице Котельникова, и с тех пор его никто не видел. В полицию о пропаже сообщила его мама», - говорится в Telegram-канале ведомства.
В поисках мальчика принимают участие полиция и волонтеры. Ребенка ищут в местах сбора подростков, а также чердаки, подъезды и подвалы жилых домов, гаражи и заброшенные здания. Уточняется, мальчик впервые ушел из дома и не вернулся. Ранее такого не происходило.
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Элина Позднякова