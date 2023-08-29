Во Владивостоке мужчина при пожаре спас маленькую девочку, ее отца и кошку

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Во Владивостоке мужчина залез в горящую квартиру через окно на втором этаже, чтобы спасти маленькую девочку, ее отца и кошку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.
«Сотрудник Владивостокского морского торгового порта Максим, возвращаясь домой с работы, услышал детские крики, доносящиеся из квартиры дома на улице Морозова. В окне мужчина увидел зовущую на помощь девочку лет семи. Из помещения наружу вырывалось пламя. Он в считанные минуты залез по решетке, перепрыгнул через кондиционер и стал вытаскивать через окно находившихся внутри испуганных маленькую девочку, ее отца и кошку», — говорится в публикации.
В пресс-службе краевого МЧС уточнили, что квартира, из которой Максим спас ребенка, мужчину и кошку, расположена на втором этаже дома. После эвакуации сотрудник порта сообщил о возгорании пожарным и разбудил соседей.
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