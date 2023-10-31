Во Владивостоке нашли тело ребенка, к убийству может быть причастна мать

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Во Владивостоке правоохранители проводят проверку по факту убийства ребёнка 2018 года рождения. В прокуратуре Приморья добавили, что к преступлению может быть причастна его мать, пишет РИА Новости.
«Утром 31 октября 2023 года в орган внутренних дел поступило сообщение об обнаружении мальчика 2018 года рождения с ножевыми ранениями. В результате осмотра места происшествия в доме на улице Демьяна Бедного во Владивостоке предварительно установлено, что к гибели ребенка может быть причастна его мать 1978 года рождения», — проинформировали в надзорном ведомстве.
В настоящее время устанавливается психическое состояние подозреваемой.
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