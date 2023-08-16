Во Владивостоке полиция заплатит 200 тысяч за информацию об осквернивших флаги

Фото: Фотобанк Московской области
Полиция Приморского края объявила вознаграждение в размере 200 тыс. руб. за информацию о причастных к повреждению флагов России на месте захоронения во Владивостоке участников СВО.
«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — проинформировали в краевом УМВД, пишет РИА Новости.
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