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Во Владивостоке полиция заплатит 200 тысяч за информацию об осквернивших флаги

Полиция объявила награду за информацию об осквернивших флаги во Владивостоке
16 августа 2023, 03:45

Фото: Фотобанк Московской области

Полиция Приморского края объявила вознаграждение в размере 200 тыс. руб. за информацию о причастных к повреждению флагов России на месте захоронения во Владивостоке участников СВО.

Во Владивостоке на Морском кладбище в июле неизвестные разрезали 38 российских флагов и разбросали венки на могилах погибших в ходе СВО. Возбуждено дело по факту надругательства над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ).

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — проинформировали в краевом УМВД, пишет РИА Новости.

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#полиция
#кладбище
#сво
#рф
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В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку
16 августа 2023, 04:28

Фото: Фотобанк Московской области

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире на улице Лермонтова. Об этом пишет сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте.
«Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения свободы, приехала полиция», — говорится в публикации.

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Во Владивостоке полиция заплатит 200 тысяч за информацию об осквернивших флаги

Daily Star: Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео

#полиция
#мужчина
#девочка
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Daily Star: Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео
16 августа 2023, 03:06

Фото: iStock/Wirestock

В мексиканском городе Канкун паукообразная обезьяна стянула с женщины кроп-топ, оставив ее в нижнем белье на глазах у других туристов. Соответствующее видео публикует Daily Star.
Очевидец снял, как обезьяна обхватывает женщину всеми лапами и забирается на нее. Со словами: «Я не знаю, что делать, мне страшно» туристка пытается заставить животное отпустить ее. Однако обезьяна удерживает ее топ одной лапой, после чего спускает верхнюю часть одежды женщины, демонстрируя присутствующим нижнее белье туристки.

«Кто-нибудь, заберите обезьяну! Мне пора уходить!», — кричит женщина. В конце видео ей удается освободиться.

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#животное
#женщина
#видео
#туристы
#обезьяны
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Боец ВСУ Шитря получил пожизненное за расстрел четырёх гражданских в ДНР
Прокуратура: Бойца ВСУ Шитря осудили пожизненно за расстрел четверых жителей Мариуполя
16 августа 2023, 01:12

Фото: iStock/tolgahan ay

Военнослужащего ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел четверых мирных жителей Мариуполя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри», — говорится в публикации.

Уточняется, что украинский военный признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (ликвидация двух и более лиц по мотивам политической, идеологической ненависти), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Следствие установило, что обвиняемый в Мариуполе в апреле 2022 года расправился с двумя женщинами и двумя мужчинами с помощью автомата. Военнослужащий ВСУ будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

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#приговор
#ук
#днр
#всу
#рф
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Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27
Минздрав Ливии: число погибших в ходе столкновений в Триполи выросло до 27
16 августа 2023, 00:54

Фото: iStock/Motortion

Количество жертв вооруженных столкновений в Триполи, столице Ливии, увеличилось до 27 человек, а более 100 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и поддержки, функционирующий при министерстве здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
Ранее сообщалось о семи погибших в результате столкновений. Телеканал Al-Jazeera передал, что премьер-министр ПНЕ Абдельхамид Дбейба призвал к прекращению боевых действий в Триполи и договорился о высвобождении и передаче «нейтральной стороне» командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, который в понедельник был арестован «Силами сдерживания» (RADA, вооруженные формирования).

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#сша
#министр
#наемник
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Движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановили
16 августа 2023, 00:18

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение транспортных средств через Крымский мост полностью возобновлено, сообщает телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Ранее во вторник вечером в этом канале было заявлено о временной приостановке движения по Крымскому мосту. Позднее сообщалось, что движение было возобновлено в направлении с Кубани, но на выезде из Крыма оставалось закрытым.

«Движение автотранспорта через Крымский мост теперь полностью восстановлено», — подтверждает сообщение в телеграм-канале.
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#мост
#движение
#крымский мост
#всу
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Гладков сообщил о гибели пострадавшего при обстреле Новой Таволжанки
Гладков: Пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка скончался
15 августа 2023, 23:59

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели раненого при обстреле Новой Таволжанки.
«К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб», — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.

По словам Гладкова, медики боролись за жизнь раненого и сделали все, что было в их силах. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.

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#медики
#всу
#белгород
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В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже
В Абхазии арестовали россиянку по делу о краже барсетки с деньгами и документами
15 августа 2023, 23:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину задержали в Абхазии по подозрению в краже сумки, содержащей 65 тысяч рублей и документы. Местное МВД квалифицировало это как крупное хищение.
«Жительнице Челябинской области предъявлено обвинение в хищении имущества в крупных размерах. Происшествие случилось у кассы Новоафонской пещеры, где неизвестным лицом была украдена сумка с деньгами в размере 65 тысяч рублей и документами у жителя Пицунды», — сообщило МВД Абхазии.
Отмечается, что подозреваемая Бикмулина призналась в совершении преступления, и у нее было изъято похищенное имущество.

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#происшествие
#мвд
#имущество
#обвинение
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На Крымском мосту приостановили движения машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено
15 августа 2023, 22:24

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», - прокомментировали ситуацию в сообщении. 

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские системы ПВО сбили ещё одну украинскую ракету в районе Крымского моста. Уточняется, что ракету сбили в 500 метрах от пробки, которая стоит на закрытом Крымском мосту. Над мостом выпущена дымовая завеса, пострадавших нет.

После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ не останутся без ответа. Она также уточнила, что такие действия Украины должны показать мировому сообществу истинную сущность киевских властей.

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#крым
#мост
#транспорт
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В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва в Махачкале
В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 22:16

Фото: iStock/peterscode

В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы региона.
«По оперативной информации на 21.30 (мск), в результате взрыва число погибших осталось прежним – 35 человек, в больницах республики остаются 47 человек», - прокомментировали ситуацию представители региона. 

Напомним, 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

При этом, на месте разрушенной АЗС в Махачкале начали дымиться руины. Внезапно, руины задымились настолько сильно, что полицейские вызвали пожарных.

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#дагестан
#пострадавшие
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